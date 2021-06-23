В Сумах охоронець нацькував собак на батька з дочкою, які вигулювали спанієля (відео)

Потерпілому псу потрібна складна операція, а його власник отримав серйозну травму пальця. Поліція веде розслідування і готується передати матеріали в суд.

В Сумах охоронець будівельного майданчика нацькував собак на чоловіка з маленькою дочкою, які вигулювали спанієля. Про це повідомляє "ТСН" зі слів потерпілих.

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За словами Михайла Чорномаза, вони разом з 8-річною донькою Анною та домашнім вихованцем проходили повз будівельного майданчика, охоронець якого дав своїм собакам команду атакувати. Тварини накинулися на дівчинку і спанієля на прізвисько Оскар, які в підсумку отримали поранення.

"Він спустив повідок і сказав: "взяти", — стверджує чоловік. "Одна собака була ротвейлером, там суміш з бійцівською породою, а інша — не памʼятаю".

Перехожі прийшли на допомогу сімейству і допомогли відбитися від псів. Оскару розірвали черево, ветеринари провели складну операцію і врятували життя домашньому улюбленцю. На щастя, в результаті сутички собаки не пошкодили йому кишківник і внутрішні органи, однак спанієлеві належить тривале лікування і реабілітація. У дівчинки після укусу залишилися сліди, однак рана не небезпечна, у її батька сильно пошкоджений палець.

[ + – ] Спаніель Оскар після нападу собак в Сумах Фото: Марина Волкова / Фейсбук

"Він кричав "порви", навіщо ти з нею так легко. Рви її на шматки. Я злякалася. Стояла і хотілося плакати", — розповіла Анна Чорномаз.

Як розповіла у Facebook дочка Михайла, Марина Волкова, інцидент стався ввечері 17 червня на вулиці Прокофʼєва, поруч будує висотки будівельна компанія "Нотехс". Свідки повідомили, що це не перший випадок нападу на собак з боку охоронця та його вихованців.

Після інциденту чоловік звернувся до правоохоронців. Як розповів спікер регіональної поліції Володимир Кузьменко, слідчі зареєстрували заяву, опитали охоронця і готуються передавати адміністративні матеріали в суд. Тим часом собак перевіряють на сказ.

За даними "ТСН", будівельна компанія вибачилася перед власниками Оскара, пообіцяла виплатити компенсацію і звільнити охоронця. Колеги імовірного зловмисника не вірять, що чоловік спеціально спустив собак на перехожих.

"Такого просто бути не може, який адекватний чоловік буде нацьковувати на людину собаку. Сказав що вигулював на повідку і вона просто вирвалася і побігла", — висловився Руслан Шепетуха, майстер на будівництві.

Раніше стало відомо, що в Каховці поліцейський застрелив агресивну собаку, рятуючи дітей під час нападу. Два "боксери" напросилися на людей посеред вулиці, одна померла на місці після пострілу, а друга злякалася і втекла. Господар стверджує, що тварини випадково вибралися з двору.