BVLGARI. MAGNIFICA – новая коллекция высокого ювелирного искусства

Bvlgari представил в Милане MAGNIFICA – новую коллекцию высокого ювелирного и часового искусства 2021 года. Превосходные драгоценные камни, непревзойденное мастерство и смелый дизайн римского ювелирного Дома складываются в несравненную гармонию. На пике Совершенства и Красоты.

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Адресуя миру послание, полное радости, творческой энергии и художественного совершенства, Bvlgari представил новую коллекцию высокого ювелирного и часового искусства в рамках двухдневного мероприятия. Впервые подобное событие Дом устроил в Милане, итальянской столице роскоши и моды. Bvlgari решил выразить благодарность этому городу за мужество в борьбе против пандемии вируса COVID и победу над худшей эпидемиологической ситуацией в Европе, в тесном сотрудничестве с городским муниципалитетом, чтобы громогласно донести прекрасный призыв надежды и уверенности в будущем.

Благодаря новой коллекции Magnifica, Bvlgari достигает новых высот в искусстве владения высоким ювелирным мастерством и виртуозном творчестве. Представленная великолепная палитра из 350 высоких ювелирных и часовых шедевров замечательным образом передаёт римскую родословную Дома: накопленные за 137 лет опыт и высочайшая экспертиза позволяют преподносить самые удивительные, редкие и драгоценные камни в дерзновенной и при этом непреходящей фирменной творческой манере. Насчитывающая более 60 творений стоимостью свыше миллиона, Magnifica включает 122 беспримерных произведения искусства и является самой драгоценной высокоювелирной коллекцией, когда-либо созданной Bvlgari: за стоимостью в сотни миллионов евро стоят сотни тысяч часов кропотливого ремесленного труда. Это наивысшая дань уважения красоте, филигранному мастерству и экспертной мощи итальянской «маэстрии» (maestria (итал.) – мастерство, артистизм).

Однако коллекция слагает оду и самым редчайшим драгоценным камням, которые эксперты римского ювелира ищут по всему миру. Они очень разные — от невероятной шпинели в 131.24 карата, четвертой в мире по весу и при этом самой выдающейся по качеству, до 93-каратного кабошона колумбийского изумруда, который бережно хранит в своей пасти змея-искусительница, манящая своим грациозным движением. Кроме этого, пять изумительных овальных турмалинов параиба огранки «кушон» — самых редких драгоценных камней в мире – общим весом около 500 карат, излучают освежающее ощущение чистоты, словно воспоминание о кристальных водах Средиземного моря у берегов итальянского острова Сардиния.

Эти бесподобные дары природы воспеты замечательными стараниями мастеров Bvlgari, работающих в высоких ювелирных ателье Дома в Риме. Их искусные, опытные, умные руки превращают творческие идеи и двухмерные эскизы в потрясающие трехмерные ювелирные художественные произведения, на претворение которых иногда требуется до 2 500 часов ручного труда. Более того, без помощи компьютеров они соразмеряют и изготавливают каждый отдельный элемент для создания идеального, уникального и долговечного предмета искусства. Блестящие образцы абсолютной легкости и гибкости, они открывают новые горизонты идее универсальности и трансформируемости, будучи задуманными, чтобы их можно было носить множеством различных способов. Современная концепция совершенства в высоком ювелирном деле.