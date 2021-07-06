Від важкого дитинства — до спортивних перемог. Як спорт допомагає "складним" дітям ставати успішними

Цих дітей вважають «проблемними». Вони знаходяться у складних життєвих обставинах, але, на думку суспільства, ускладнюють життя іншим. Від дружби з ними намагаються оберігати власних дітей. А ще — мало хто сподівається, що вони легко адаптуються в суспільстві.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Попри обставини, скоригувати поведінку і допомогти їм стати успішними у майбутньому реально. І для цього не потрібно кардинально змінювати все їхнє життя: лише додати нову діяльність і людину, яка зможе скерувати в іншому напрямі й стати позитивним прикладом. Такою діяльністю може стати спорт, а людиною — спортивний наставник.

Спільно з міжнародним благодійним фондом Parimatch Foundation розповідаємо, як спорт допомагає дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, досягати успіхів у житті.

Підтримку в спорті можна знайти через наставників

Дуже часто спорт для дітей стає єдиною можливістю забути про проблеми у школі, вдома та в інших аспектах життя і відчути свою внутрішню силу. Спортивні вправи допомагають дітям розвинути дисципліну, впевненість у собі та навчитися працювати в команді. Програма «Спортивний наставник» від Parimatch Foundation через спорт адаптує дітей до соціального життя, незалежно від їхнього матеріального статусу і життєвих обставин. Задача програми — показати, що завдяки підтримці наставника діти можуть досягти успіху в спорті, а потім — і в житті. Проєкт повертає дітям віру в самих себе і в те, що варто лише докласти зусиль — і в них все вийде.

Президент міжнародного благодійного фонду Parimatch Foundation Катерина Білоруська:

[ + – ] Катерина Білоруська

«Спорт дає дітям додаткові можливості розвитку: вони бачать інші міста, країни і навіть будуть професійну кар’єру. У них зʼявляється шанс на гарне майбутнє: не тільки завдяки заняттям спортом, а й завдяки наставникам, які ними займаються, надихають і слугують прикладом. Ми вже бачимо позитивні результати програми: діти, які до програми не цікавилися спортом, тепер займають призові місця на змаганнях. Один із хлопчиків-футболістів перейшов у школу "Динамо".

У "Спортивного наставника" великі плани: будемо запускатися в трьох нових містах, з трьома новими видами спорту і розширювати партнерство зі Спортивним комітетом України. Дізнавшись про таку ініціативу, з нами виходять на звʼязок окремі тренери і спортивні клуби, які теж хочуть приєднатися до програми. Будемо робити все, щоб допомогти більшій кількості дітей по всій Україні».

Діти, родини яких потрапили в складні життєві обставини, — хто вони?

Складні життєві обставини — це умови, що негативно впливають на життя дитини, стан її здоров’я та розвиток. Це може бути як інвалідність чи важка хвороба, так і домашнє насильство, різні види залежності, ухилення батьків або опікунів від своїх обов’язків тощо. Діти, які проживають у сімʼях, що опинились в складних життєвих обставинах, потребують особливої допомоги й підтримки. Найрідніші люди, їхні батьки, не намагаються створити належних умов для їхнього виховання, розвитку, навчання, лікування.

Згідно з українським законодавством, діти, які вчиняли булінг, домашнє насильство, неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності, коїли кримінальні правопорушення або два і більше разів тікали із сім’ї чи закладу, в якому перебувають, підлягають взяттю на профілактичний облік ювенальної поліції.

Ювенальна поліція намагається працювати як із самими дітьми, так і з їхніми родинами. І головний здобуток цієї роботи в тому, що діти бачать в особі ювенального поліцейського наставника, до якого можна звернутися по допомогу в будь-який час доби і поділитися своїми проблемами.

Parimatch Foundation у рамках благодійної програми «Спортивний наставник» зосередив свою увагу на роботі з дітьми у складних життєвих обставинах як одній із цільових категорій програми. Окрім системних спортивних занять, які регулярно відвідують діти, проводяться і відкриті тренування.

Це допомагає роботі з дітьми бути ще більш плідною та водночас цікавою. Саме 29 травня за підтримки Parimatch Foundation у Києві відбулося відкрите тренування із зірками спорту для дітей-учасників програми «Спортивний наставник», які опинилися в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку Ювенальної поліції. Таким чином, відбулося обʼєднання двох проєктів: «Спорт для кожного», який реалізовують спортивний комітет України спільно з Ювенальною поліцією, та «Спортивний наставник» від Parimatch Foundation.

Наталя Пастухова, головний інспектор відділу організації превентивної роботи в громадах Управління ювенальної превенції НПУ:

[ + – ] Наталя Пастухова

«У цьому проєкті ми вирішили зробити акцент на дитячій самообороні та командній роботі й залучити і хлопців, і дівчат. Тренер вчив дітей працювати в команді, відстоювати свої позиції без агресії — це саме те, що допоможе їм реалізовуватися в майбутньому. Ювенальні поліцейські теж були на тренуванні з дітьми — ми ж команда. Діти були дуже задоволені, зацікавилися такими видами спорту, як самбо, джиу-джитсу. Деякі з них вже встигли взяти участь у змаганнях і бажають займатися спортом і надалі».

Спорт допомагає пережити травму і знайти своє місце в житті

У Parimatch Foundation побачили, що цілі програми «Спортивний наставник» перетинаються із державними та спортивними об’єднаннями. Так знайшли партнерів та єдинодумців.

Спортивний комітет України спільно з Ювенальною поліцією започаткували унікальний для України соціальний проєкт «Спорт для кожного» у лютому 2020 року. Цільовою аудиторією стали дівчата віком від 10 до 15 років. У своєму юному віці вони вже зіткнулися з недитячими випробуваннями: хтось був жертвою системного насилля в сім‘ї, хтось пройшов крізь жорсткий булінг у школі. Діти не витримували і часом тікали з дому, а в окремих випадках доходило до спроб самогубства. Для допомоги та реабілітації дівчат вирішили використати спорт і роботу зі спортивними наставниками, тренерами та психологами.

Для реалізації проєкту «Спорт для кожного» обрали два види єдиноборств — джиу-джитсу та самбо. Тренери двічі на тиждень проводять тренування із самооборони для дівчат, встановлюють довірливі стосунки з поліцією, щоб дівчата почувалися в безпеці й відновили віру в людей. Кожну групу дівчат супроводжує ювенальний інспектор, який займається разом із ними.

«Філософія спорту сприяє відновленню після важких дитячих травм. Кожне тренування — це крок вперед до нових вершин і перемоги над самим собою.

Уже за рік тренувань команда інспекторів і тренерів почала зустрічатися не тільки в спортивних залах, а й на чемпіонатах. Так, на Чемпіонаті України із самбо були дівчата-учасниці проєкту з Краматорська та Бучі. Дехто з них не лише не займалися спортом до цього, а взагалі прогулювали уроки фізкультури. Було вкрай важко стимулювати їх займатися спортом системно, але врешті кожна з учасниць зрозуміла, що спорт — це можливості. Хтось із них завдяки спорту і змаганням виїхав вперше за межі свого міста, побачив багатогранність життя і себе в ньому», — розповідає про успіхи проєкту Ілля Шевляк, президент Спортивного комітету України.

[ + – ] Ілля Шевляк

На відкрите тренування 29 травня приїхали 35 дітей з різних міст України, які продемонстрували спортивні навички та розповіли про свої спортивні мрії. Разом із ними у тренуванні взяли участь українська художня гімнастка, бронзова призерка Олімпійських ігор Ганна Різатдінова, двократний чемпіон Європи з джиу-джитсу Іван Настенко, триразовий чемпіон світу з бойового самбо Владислав Руднев, чемпіон світу з дзюдо Георгій Зантарая (дзюдо). Саме Георгій Зантарая і надав свій зал для проведення відкритого тренування, а Ганна Різатдінова подарувала дітям свою книгу «Мій роман зі спортом» з автографом.

Іван Настенко зізнається: спочатку не вірив, що програма «Спортивний наставник» матиме аж такий успіх, хоча на власному прикладі переконався, як спорт впливає на особистість.

[ + – ] Іван Настенко

«Спорт дав мені розуміння, що з будь-якої ситуації можна знайти вихід: навіть із дуже стресової. Спорт навчив мене не поспішати робити висновки і раціонально підходити до вирішення будь-якої життєвій ситуації. Ці навички напрацьовуються завдяки змаганням і в процесі підготовки до них.

За час участі в програмі «Спортивний наставник» я бачив, як змінюються діти, як вдалося показати їм можливості й задати вектор розвитку. Спочатку в мене були певні сумніви в тому, що ініціатива підійде всім дітям-учасникам, але те, що я побачив у фіналі, мене дуже вразило. І в нас, і в колег по самбо дівчинки за час програми вже встигли виступити на змаганнях і навіть зайняти призові місця.

"Спортивний наставник" — дуже крутий проєкт, і я радий, що став його частиною. Сподіваюся, подібні ініціативи будуть запускатися і надалі», — ділиться Іван.

Головним наставником Івана Настенка був його батько. Схожа ситуація і в Ганни Різатдінової: на спортсменку дуже вплинула її родина і особливо мати, заслужений тренер України. І спортсмени, які усвідомлюють роль наставників у їхньому житті, радо погоджуються стати такими наставниками для дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

[ + – ] Ганна Різатдінова

«Я точно знаю, що без спорту не сформувала б такий сильний характер і властивий мені перфекціонізм. Якщо я за щось беруся, то це завжди на максимум — і це в мені виховав саме спорт.

"Спортивний наставник" — це передусім відповідальність як спортсмена і як тренера. Я завжди боролася за те, щоб спортсмени були почуті, а спортом могла займатися кожна людина в нашій країні. І завдяки "Спортивному наставнику" кожна дитина з будь-якої сімʼї може стати спортсменом. Це безцінний проєкт, який допомагає втілювати дитячі мрії в життя», — ділиться враженнями Ганна Різатдінова.

Проєкт «Спортивний наставник» доводить: хоча ми не можемо змінити минуле дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, але можемо суттєво вплинути на їхнє майбутнє. Стати для них наставником. Відвести у спортивну секцію. Познайомити дитину зі знайомим спортсменом. Або просто розповісти іншим про таку можливість і вплив спорту на життя.