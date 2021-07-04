Въехал в маршрутку с пассажирами. В Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии

В результате ДТП травмированы двое пассажиров маршрутного автобуса Газель.

Автобус IVECO выехал на встречную полосу на улице Грушевского и ехал прямо в служебный автомобиль полицейских, сообщается на официальном Facebook-аккаунте МВД Украины.

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В Днепре у водителя микроавтобуса во время движения случился приступ эпилепсии. Помощь оказывали полицейские отдела аероподдержки Департамента патрульной полиции. Они возвращались на место дислокации со служебного задания.

Полицейские мгновенно среагировали и, выполнив маневр, избежали столкновения с автобусом.

Фото: Скриншот

Автобус и дальше неуправляемо продолжил движение, совершил столкновение еще с двумя транспортными средствами — маршрутным автобусом Газель, в котором находились пассажиры, и автомобилем Mitsubishi Lancer, и въехал в здание киоска.

Полицейские сразу же вызвали врачей и дополнительные экипажи патрульных.

До приезда коллег и медиков инспекторы освободили пострадавшего из искореженного транспортного средства и предоставили ему домедицинскую помощь. У мужчины был приступ эпилепсии, поэтому полицейские положили его в стабильное боковое положение и контролировали состояние до приезда врачей.

Фото: Скриншот

Также в результате ДТП травмированы двое пассажиров маршрутного автобуса Газель.

Водителя, у которого случился приступ эпилепсии, госпитализировали в медицинское учреждение. В дальнейшем на месте работали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа.