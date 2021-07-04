В'їхав в маршрутку з пасажирами. У Дніпрі у водія мікроавтобуса під час руху стався напад епілепсії

В результаті ДТП травмовані двоє пасажирів маршрутного автобуса Газель.

Автобус IVECO виїхав на зустрічну смугу на вулиці Грушевського і їхав прямо в службовий автомобіль поліцейських, повідомляється на офіційномуFacebook-акаунті МВС України.

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У Дніпрі біля водія мікроавтобуса під час руху стався напад епілепсії. Допомогу надавали поліцейські відділу аеропідтримки Департаменту патрульної поліції. Вони поверталися на місце дислокації зі службового завдання.

Поліцейські миттєво зреагували і, виконавши маневр, уникли зіткнення з автобусом.

Фото: Скриншот

Автобус і далі некеровано продовжив рух, скоїв зіткнення ще з двома транспортними засобами — маршрутним автобусом Газель, в якому знаходилися пасажири, і автомобілем Mitsubishi Lancer, і в'їхав в будівлю кіоску.

Поліцейські відразу ж викликали лікарів і додаткові екіпажі патрульних.

До приїзду колег і медиків інспектори звільнили постраждалого з понівеченого транспортного засобу і надали йому домедичну допомогу. У чоловіка був напад епілепсії, тому поліцейські поклали його в стабільне бокове положення і контролювали стан до приїзду лікарів.

Фото: Скриншот

Також в результаті ДТП травмовані двоє пасажирів маршрутного автобуса Газель.

Водія, у якого стався напад епілепсії, госпіталізували в медичний заклад. Надалі на місці працювали екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група.