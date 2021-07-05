Чем займется новый директор "Борисполя"

С какими основными схемами придется бороться новому руководителю главных авиаворот страны Алексею Дубревскому

Новым гендиректором аэропорта «Борисполь» стал бывший и.о. аэропорта Запорожье, экс-директор по развитию бизнеса аэропорта Рас-Эль-Хайма (ОАЭ) Алексей Дубревский. Среди его основных задач — возвращение к допандемическим показателям работы и борьба с ключевыми коррупционными схемами. Этот показатель должен стать ключевым при оценке работы нового руководителя набсоветом предприятия и руководством страны.

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Кто такой Алексей Дубревский

На минувшей неделе стало известно, что наблюдательный совет ГП «Международный аэропорт Борисполь» назвал Алексея Дубревского победителем конкурса на должность генерального директора. Осенью 2020 года с этой должности уволился Павел Рябикин, который впоследствии возглавил Государственную таможенную службу Украины.

По данным Мининфраструктуры, у Дубревского более чем 15-летний опыт работы в сфере авиации. В частности, он работал в немецкой компании Lufthansa, руководил коммерческим направлением аэропорта «Донецк» им. С. Прокофьева, был директором по развитию бизнеса аэропорта Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Последние два года Дубревский возглавлял КП Международный аэропорт Запорожье (в статусе и.о.).

Среди профессиональных достижений Дубревского в Lufthansa — проект интеграции Austrian Airlines в Lufthansa Group (проведено объединение систем продаж, на 45% увеличена рыночная доля группы, доходы выросли на 25%).

За два года работы коммерческим директором в «Донецке» (2012 — 2014) предприятие стало третьим миллионником в Украине (более 1 млн пассажиров в год) и вторым по количеству обработанных рейсов. Рост пассажиропотока составил 20%, было открыто 12 новых авиамаршрутов.

После начала войны на Донбассе принял предложение возглавить отдел коммерции и развития бизнеса в Международном аэропорту Рас-эль-Хайма (ОАЭ). Принял аэропорт в сложное время — как раз обанкротился якорный национальный авиаперевозчик эмирата «RAK Airways». Тем не менее, Дубревский смог обеспечить стабильный рост пассажиропотока, провел оптимизацию коммерческих площадей и в целом обеспечил рост доходов от неавиационной коммерции.

С 2017 года работал в Международном аэропорту Запорожья. За это время из города впервые начали летать регулярные международные рейсы в Польшу, Венгрию и Германии: в частности, в аэропорт зашли Polish Airlines LOT, Wizz Air, Turkish Airlines и Pegasus Airlines. За три допандемических года пассажиропоток «Запорожья» вырос в несколько раз. Несмотря на пандемию, аэропорт закончил 2020 год с прибылью. А сокращение пассажиропотока составило всего 25% — один из лучших показателей в Украине. Уже в мае-июне 2021 года аэропорт превысил показатели аналогичного «доковидного» периода 2019 года по уровню пассажиропотока. В «Запорожье» за время работы Дубревского построили сверхсовременный терминал, реконструировали взлетно-посадочную полосу и другую инфраструктуру, закупили новую технику. Существенно расширена география полетов: страны Европы, курорты Адриатики, Грузии, Турции, Египта. Открыто более 15 новых направлений и увеличена летная частота по уже существующим. А 2 июля этого года из запорожского аэропорта осуществила первый регулярный рейс авиакомпания Austrian Airlines Lufthansa Group, которая перешла в Запорожье из Днепра.

Приоритет — доковидные показатели

Представляя нового гендиректора, министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что среди первоочередных задач Дубревского — восстановление доковидных показателей работы аэропорта «Борисполь» как ключевых воздушных ворот страны. Эта задача существенно осложняется тем фактом, что закрытие воздушных пространств России и Беларуси ставит под вопрос развитие «Борисполя» как хаба между востоком и западом, на что всегда делала ставку якорная авиакомпания «Международные авиалинии Украины». Поэтому очевидно, что новому директору придется искать гораздо более утонченные способы развития подведомственного предприятия, чем просто сохранение дружественных отношений с руководством компании Игоря Коломойского.

«Модернизация инфраструктуры, оптимизация неавиационной деятельности, устойчивое финансирование инвестпроектов, реализация которых является базисом для создания высокотехнологичного и прогрессивного аэропорта, что повышает не только инвестиционную привлекательность «Борисполя», но и всей страны. Работа с налаживанием новых партнерств должно продолжаться в режиме нон-стоп. «Борисполь» требует активизации процесса привлечения новых авиакомпаний и расширение сотрудничества со всеми авиаперевозчиками, как отечественными, так и зарубежными, включая авиакомпании, работающие по модели low-сost, cargo carrier», — отмечает свои приоритеты сам Алексей Дубревский.

По его словам, основной задачей предприятия должно стать формирование восприятия аэропорта не только как объекта авиационной инфраструктуры, но и как современного мультисервисного комплекса, который предоставляет широкий спектр услуг B2C, B2B в авиационной и неавиационной сфере.

Также среди первоочередных задач — работа с неавиационными доходами, например, улучшение сервиса такси при аэропорте, упорядочивание системы размещения рекламы. Кроме того, важным направлением должно стать развитие безбарьерности для маломобильных групп населения, создание условий для системного повышения квалификации сотрудников.

Скорее всего, аэропорт также будет хотя бы частично возвращаться с реализации стратегии развития до 2045 года, согласно которого в инфраструктуру «Борисполя» нужно будет вложить до 3,5 млрд евро для расширения терминалов, обновления полос, техники и оборудования на поле, а также увеличение пассажиропотока с 12 до 54 млн пассажиров в год. Предполагалось отвести дополнительно до 600 га земли для расширения терминалов и полос, а для доставки грузов предусматривалось строительство отдельной дороги к производственно-технической зоне с южной стороны аэропорта. Вопрос лишь в том, что — в отличие от «доковидных» времен — можно было говорить о развитии при наличии прибыли. Сегодня же «Борисполь» — глубоко убыточен. И с этим Дубревскому придется также бороться.

Четыре всадника коррупции

Впрочем, больше всего внимания, по всей видимости, будет уделено борьбе с коррупционными схемами, которые в «Борисполе» уже давно стали «притчей» во языцех. Их можно разделить на несколько направлений.

Первое — это коррупция на строительных работах (терминалы, расширение инфраструктуры, строительство паркинга). В октябре 2020 года Служба безопасности Украины раскрыла сговор бывшего руководства «Борисполя» с подрядчиками строительства паркинга, в рамках которого злоумышленники завышали объемы выполненных работ и обналичивали бюджетные деньги через фирмы-прокладки. По данным СБУ, схема, которая процветала в 2017-2018 году, когда аэропорт возглавлял Павел Рябикин, позволила обналичить 37 млн грн. и сформировать около 6 млн грн. необоснованного налогового кредита. О схемах с участием фиктивных компаний при строительстве различных объектах «Борисполя» СМИ писали и раньше.

Вторая известная схема — это сдача в аренду коммерческих площадей «нужным» компаниям по заниженным ценам. По данным НАБУ и САП, которые прекратили деятельность махинаторов в сентябре 2020 года, схема действовала минимум 5 лет. Должностные лица аэропорта с 2014 по 2019 год, сговорившись с «правильными» арендаторами, нанесли убытки «Борисполю» на более чем 16,5 млн грн. В СМИ писали, что к схеме причастен экс-руководитель аэропорта Евгений Дыхне, который перешел на работу в МАУ, однако поскольку злоупотребления продолжались минимум до 2019 года, вряд ли обошлось без предшественника Дубревского Рябикина. Также есть вопросы и к более мелким арендаторам и компаниям, которые предоставляют услуги на территории «Борисполя». В частности, услуги питания для VIP-пассажиров, как оказалось, за 135 млн грн. будет предоставлять российская компания. Проблемными СМИ называют и другие закупки товаров и услуг аэропортом.

Третья группа схем — это особое отношение к некоторым авиакомпаниям, которое годами выстраивалось в «Борисполе», например, по отношению к МАУ или российской Интеравиа. Среди прочего, эксперты называют «льготные» условия по аренде мест для авиапарков перевозчиков, когда последние платят не за всю площадку, а только за ее часть. Кроме того, СМИ неоднократно писали и о долговых отношениях «МАУ» и «Борисполя», которые стоили государственному предприятию многомиллионных убытков. Чего только стоит схема с вексельными расчетами, долги по которой к осени 2020 года достигли 500 млн грн., после чего авиакомпания Коломойского попросту пошла в суд, чтобы признать свои обязательства недействительными.

Четвертый тип злоупотреблений — это «работа» с грузовыми перевозками. Здесь схемы могут процветать на самых разных уровнях — от индивидуального искусственного создания проблем на таможенном или пограничном контроле отдельным пассажирам — до «потерянных», «теневых» грузов на миллиарды гривень, которые поступают в аэропорт без должного таможенного оформления с соответствующими «откатами» руководству за содействие этим процессам. Например, в некоторых СМИ появлялась информация о том, что за одной из таких схем — поставкой сигарет и других табачных изделий под видом другой, более дешевой продукции — из ОАЭ стояли лично топ-менеджеры предыдущего руководства аэропорта.

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Очевидно, что в непростой ситуации, в которой оказались на сегодняшний день ключевые воздушные ворота страны, деятельность нового генерального директора Алексея Дубревского будет рассматриваться под микроскопом. Тем не менее, опыт развития украинских и иностранных аэропортов, который он принес с собой, возможно, даст шанс «Борисполю» на новый рывок и возвращение лидерских позиций в регионе.