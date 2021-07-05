Кусок бетона пробил лобовое стекло: в Киеве обвалилась часть Берестейского путепровода

По словам водителя, в результате инцидента пострадал пассажир. А из-за частичного перекрытия дороги, там начала образовываться пробка.

В Киеве обвалилась часть Берестейского путепровода. Кусок бетонной облицовки упал на проезжающую под путепроводом грузовую "Газель". Об этом пишет Телеграм-канал "Київ Оперативний".

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Бетон пробил лобовое стекло автомобиля с пассажирской стороны, водитель травм не получил. На видео, которое появилось в Сети, слышен голос комментатора. Он сообщает, что пострадал пассажир, "но не сильно". Одну полосу в сторону центра столицы перекрыли, сейчас там уже начинает скапливаться пробка.

В комментариях под видео, читатели отметили, что это не первая подобная авария на этом же месте.

Два года назад от Берестейского путепровода отлетел кусок бетона, пробил лобовое стекло автомобиля, что как раз ехал внизу и отсек кисть руки мужчине, который ехал на пассажирском сидении.

А 1 июля 2021 года в одну из опор путепровода врезался грузовик, груженный кирпичом. В КГГА тогда сообщили, что путепровод не был поврежден.