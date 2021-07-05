Шматок бетону пробив лобове скло: в Києві обвалилася частина Берестейського шляхопроводу

За словами водія, внаслідок інциденту постраждав пасажир. А через часткове перекриття дороги, там почали утворюватися затори.

У Києві обвалилася частина Берестейського шляхопроводу. Шматок бетонного облицювання впав на вантажну "Газель", яка проїжджала під шляхопроводом. Про це пише телеграм-канал "Київ Оперативний".

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Бетон пробив лобове скло автомобіля з пасажирської сторони, водій травм не отримав. На відео, яке зʼявилося в мережі, чути голос коментатора. Він повідомляє, що постраждав пасажир, "але не сильно". Одну смугу в бік центру столиці перекрили, зараз там вже починають накопичуватися затори.

У коментарях під відео, читачі зазначили, що це не перша подібна аварія на цьому ж місці.

Два роки тому від Берестейського шляхопроводу відлетів шматок бетону, пробив лобове скло автомобіля, який якраз їхав внизу і відсік кисть руки чоловікові, який їхав на пасажирському сидінні.

А 1 липня 2021 року в одну з опор шляхопроводу врізалася вантажівка, завантажена цеглою. У КМДА тоді повідомили, що шляхопровід не пошкоджений.