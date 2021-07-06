Отходы тела. Как медицинский мусор становится источником ВИЧ, туберкулеза, гепатитов и COVID-19

Тонны использованных медицинских материалов грозят инфицированием конкретных людей и проникновением вредных веществ в почву и воду. Фокус узнал, из чего состоят медицинские отходы, почему так опасны и как решить проблему.

К категории медицинских относят все отходы медучреждений, лабораторий, биомедицинских и исследовательских центров. В их числе использованные шприцы, системы, мешки из-под крови, пробирки, перевязочные материалы, даже одноразовая посуда и остатки еды, а также ткани тела — все, что имеет причастность к пациенту и его лечению. До начала пандемии в Украине каждая больничная койка генерировала в среднем 5 кг медицинских отходов в сутки.

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Медицинский мусор относится к классу опасных отходов, ведь может быть источником распространения инфекций: ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, а с недавних пор — и COVID-19. Такие опасные отходы запрещено вывозить на мусорные полигоны и тем более — на нелегальные свалки, они должны быть утилизированы особым образом: сжиганием в специальных печах высокой температуры. Но почти 90% медотходов выбрасывают незаконно, так опасный мусор оказывается на стихийных свалках, в посадках и лесополосах.

К уже имеющейся глобальной проблеме свалок в Украине добавляется еще одна — скопление медицинских отходов и их неправильная утилизация.

В начале 2021 года Государственная экологическая инспекция в Киевской, Николаевской и Львовской областях выявила стихийные свалки с медицинскими отходами. В конце 2020-го в Старом Селе на Сумщине местные жители принялись бить тревогу, когда незаконная свалка образовалась в непосредственной близости от домов.

Проблемы утилизации медицинских отходов

Безопасная утилизация должна базироваться на трех принципах: сокращение объема отходов, их сортировка и обработка, снижающая риски для медработников и населения. В Украине этих принципов не придерживаются.

Тонны использованных медицинских материалов грозят как инфицированием конкретных людей, контакти­рующих с этими отходами, так и проникновением вредных веществ в почву и воду

"Все начинается еще в больницах, где медотходы не сортируют и выбрасывают вместе с другими отходами в общие мусорники. На сегодня больницы не могут себе позволить создать качественную инфраструктуру хранения опасных отходов до забора утилизаторами — на это нет средств. Но даже если мед­учреждение заключает договор с фирмой-утилизатором, это все равно не гарантирует, что последняя выполнит свои обязанности надлежащим образом", — говорит Фокусу Андрей Малеваный, глава Государственной экологической инспекции.

Большинство предприятий имеют лицензии лишь на вывоз опасных отходов и при этом не обеспечены необходимыми мощностями для сжигания такого мусора. По­этому они его вывозят на незаконные свалки.

Сегодня у немногих утилизаторов есть мусоросжигательные печи с температурой 850–1100°C, которые отвечают международным нормам выброса диоксинов и фуранов, в остальных случаях сжигание мусора значительно вредит экологии.

"По поручению премьер-министра Украины мы проверили 65 субъектов, которые работают в системе сбора, перевозки и утилизации медицинских отходов. У шести предприятий отсутствуют необходимые мощности по сжиганию мусора, лицензии лишены четыре субъекта, по остальным идут судебные процессы", — говорит глава Госэкоинспекции.

В то же время представители фирм-утилизаторов не считают, что суровые санкции помогут решить проблему. По словам Виталия Данкевича, директора компании "УкрЭкоПром", ситуация требует комплексного решения.

"Нельзя прийти, наказать всех владельцев лицензий и ждать, что положение в этой отрасли кардинально изменится. Этот прием с наказанием может работать в совокупности с многочисленными другими приемами, которые должны быть направлены как на помощь лицензиату, так и на контроль за ним", — говорит Данкевич.

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Лицензия выдается согласно требованиям, прописанным Министерством охраны окружающей среды. Каждая компания, желающая получить лицензию, отправляет необходимый пакет документов, после чего ответственный орган принимает решение о выдаче лицензии или отправляет соискателю письмо с рекомендациями, что необходимо доработать для ее получения.

"К сожалению, сам алгоритм выдачи лицензии не подразумевает предварительной проверки поданной компанией информации. Мне кажется, это очень важный момент, ведь получается, что несоответствие требованиям выявляют в ходе проверок, уже после того, как компания начала работать", — говорит Виталий Данкевич.

Как хитрят больницы в сфере утилизации отходов

При этом он считает, что проверять нужно и медучреждения — зачастую они сами в целях экономии урезают статьи расходов на утилизацию отходов. К примеру, дают заявку на тендер, где стоимость услуг по вывозу, транспортировке и утилизации определенного объема медотходов должна стоить 100 тыс. грн. Но объявляются сомнительные компании-утилизаторы, предлагающие свои услуги всего за 15 тыс. грн. Доказать администрации больницы, что эта сумма не покроет даже расходы на транспортировку, не говоря уже о законной утилизации отходов, невозможно. А цены и тарифы на этот вид деятельности нигде не закреплены.

Все начинается еще в больницах, где медотходы не сортируют и выбрасывают вместе с другими отходами в общие мусорники глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный

"В ходе таких "войн" за мусор проигрывают именно те компании, которые имеют необходимые печи требуемых мощностей: оборудование есть, а работы нет. И эти процессы также должна контролировать экоинспекция, но, к сожалению, сегодня у нее нет на это полномочий", — считает директор компании "УкрЭкоПром".

В Украине штрафы за нарушение требований обращения с отходами составляют от 850 до 1700 грн — копеечные суммы, не способные заставить нарушителей отказаться от незаконных действий. Потому каждый год количество нелегальных свалок растет, в 2020 году их выявили 2144. Решение проблемы требует глобальных изменений, начиная с законодательства, касающегося всей системы обращения с отходами, и заканчивая ответственностью каждого украинца.

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"На сегодня особое значение приобретает утверждение законопроекта 2207-1д "Об управлении отходами", который принят Верховной Радой в первом чтении. Он устанавливает порядок сбора, вывоза и обработки муниципальных отходов, обеспечивает внедрение их раздельного сбора и рециклинга, предусматривает требования к качественному предоставлению услуги по управлению отходами и начислению платы за такую услугу", — говорит Андрей Малеваный. Он добавляет, что немаловажным является законопроект 3091 "О государственном экологическом контроле". Этот документ станет толчком к качественным изменениям в сфере утилизации отходов и позволит Украине стать ближе к лучшим практикам стран Евросоюза.

Но пока в отрасли царит беспорядок, в том числе с утилизацией медицинских отходов. По мнению главы Госэкоинспекции, последствия будут печальными для всех украинцев. Тонны использованных медицинских материалов грозят как инфицированием конкретных людей, контактирующих с этими отходами, так и проникновением вредных веществ в почву и воду.