"Сохраним Цветы Украины": в Киеве устроили акцию против сноса исторического здания (фото, видео)

Участники протеста требуют сохранить памятник постмодернизма с уникальными архитектурными элементами, которые могут уничтожить ради офисов.

6 июля в Киеве состоялась акция протеста против реконструкции выставочно-торгового центра "Цветы Украины". Участники и организаторы мероприятия рассказали подробности в комментариях корреспонденту Фокуса.

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Застройщик отменил конференцию, которая должна была состояться во вторник. На этом фоне активисты решили провести мирную акцию под названием "Сохраним цветы Украины". Десятки людей собрались на тротуаре напротив павильона, огороженного забором, с цветами, самодельными плакатами и музыкой.

Как заявил историк и участник инициативной группы "Сохранить Цветы Украины" Тарас Грыцюк, организаторы акции требуют у столичной власти и Минкульта охраняемого статуса для исторического здания, чтобы сохранить уникальную архитектуру. По его словам, застройщик не согласовал проект с жителями Солдатской слободки и не учел их пожелания.

[ + – ] Здание выставочного центра "Цветы Украины" в Киеве Фото: Евгения Королева

"Цветы Украины" — это общественное здание, оно таким проектировалось и все время было. Сейчас мы, как община города, можем потерять, во-первых, уникальное общественное строение, во-вторых, уникальный памятник модернизма, которых в Украине такого типа я не встречал ни одного… Это жемчужина района в плане архитектуры", — подчеркнул Тарас Грыцюк.

По словам историка, "Цветы Украины" до сих пор оставались "культовым местом" для жителей района. Помимо эстетической красоты, здание предоставляло киевлянам много общественного пространства, места для встреч и фотографий.

Тарас Грыцюк добавил, что главный архитектор Николай Левчук получил за "Цветы Украины" государственную премию — за лучший архитектурный проект 1986 года. Недавно застройщик срезал 30-летний виноград, который существовал вместе со зданием, а также демонтировал элементы конструкции, в частности, витражи Сергея Дальника, ученика Татьяны Яблонской.

[ + – ] Акция против реконструкции здания "Цветы Украины" в Киеве [ + – ] Акция против реконструкции здания "Цветы Украины" в Киеве [ + – ] Акция против реконструкции здания "Цветы Украины" в Киеве [ + – ] Акция против реконструкции здания "Цветы Украины" в Киеве [ + – ] Акция против реконструкции здания "Цветы Украины" в Киеве

"Уникальные элементы интерьера, люстры, отделка из природного камня — это все уничтожается. Часть здания уже демонтирована, если мы ничего не будем делать сейчас, то все здание будет уничтожено", — высказался Тарас Грыцюк.

Во время акции выступила дочь архитектора Николая Левчука, Анастасия Левчук, которая также является представителем общественной организации "Агенты изменений". По ее мнению, новый владелец даже не знает о том, что ему досталось здание с историей, а не просто объект под снос.

"Ценно оно тем, что проектировалось для горожан, для города, а не для обогащения конкретной частной организации. Застройщик запланировал построить безликую стеклянную коробку, чтобы нарезать на офисы и сдавать в аренду", — рассказала Левчук.

В комментарии Анастасия рассказала Фокусу, что участники местного сообщества "Соседская слободка" 7 июня обратили внимание на забор вокруг известного здания, пообщались со строителями и сообщили о реконструкции в социальных сетях. Позже представитель застройщика обратился к архитектору Николаю Левчуку и предложил заняться проектом нового здания на месте "Цветов Украины". Управляющий партнер проекта реконструкции Алексей Пышный уклончиво рассказал, что владельцы хотели сделать офисы, однако из-за общественного резонанса решили провести конкурс — до последнего дело так и не дошло.

"Мы настаиваем на полном сохранении архитектурной формы, потому что любое изменение нарушит архитектурный ансамбль, который здесь образовался и объединяет окружающие исторические дома, создает уютное пространство. Внутри можно было бы найти функцию, которая позволила бы разместить там что-то коммерческое", — объяснила Анастасия Левчук.

[ + – ] Проект реконструкции здания "Цветы Украины" в Киеве Фото: ПАТ Квіти України

Участница акции Екатерина Гончарова рассказала, что работает рядом с "Цветами Украины" и возмущена реконструкцией павильона:

"Мне не нравится, что происходит с этим зданием, которое, по моему мнению, очень красивое. Оно не такое уж старое, чтобы его так кардинально реконструировать. Мне кажется, это культурное наследие, которое может прослужить еще очень долго, но его хотят преобразить в дешевый торговый центр. Рендеры, которые я видела, намного хуже, чем здание выглядело до начала реконструкции".