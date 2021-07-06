У Києві хочуть знести перлину архітектури "Квіти України" (фото, відео)

Учасники протесту вимагають зберегти памʼятку постмодернізму з унікальними архітектурними елементами, які можуть знищити заради офісів. Кореспондент Фокуса дізнався, чим ще цінні "Квіти України".

6 липня у Києві відбулася акція протесту проти реконструкції виставково-торговельного центру "Квіти України". Учасники та організатори заходу розповіли подробиці в коментарях кореспонденту Фокуса.

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Забудовник скасував конференцію, яка повинна була відбутися у вівторок. На цьому тлі активісти вирішили провести мирну акцію під назвою "Збережемо квіти України". Десятки людей зібралися на тротуарі навпроти павільйону, огородженого парканом, з квітами, саморобними плакатами і музикою.

Як заявив історик та учасник ініціативної групи "Зберегти Квіти України" Тарас Грицюк, організатори акції вимагають у столичної влади і Мінкульту охоронюваний статусу для історичної будівлі, щоб зберегти унікальну архітектуру. За його словами, забудовник не погодив проект із жителями Солдатської слобідки і не врахував їхні побажання.

[ + – ] Будівля виставкового центру "Квіти України" в Києві Фото: Евгения Королева

"Квіти України" — це громадська будівля, вона такою проектувалася і весь час була. Зараз ми, як громада міста, можемо втратити, по-перше, унікальну суспільну будівлю, по-друге, унікальний пам'ятник модернізму, яких в Україні такого типу я не зустрічав жодного... Це перлина району в плані архітектури", — підкреслив Тарас Грицюк.

За словами історика, "Квіти України" до сих пір залишалися "культовим місцем" для жителів району. Крім естетичної краси, будівля надавала киянам багато громадського простору, місця для зустрічей і фотографій.

Тарас Грицюк додав, що головний архітектор Микола Левчук отримав за "Квіти України" державну премію — за кращий архітектурний проект 1986 року. Нещодавно забудовник зрізав 30-річний виноград, який існував разом із будівлею, а також демонтував елементи конструкції, зокрема, вітражі Сергія Дальника, учня Тетяни Яблонської.

[ + – ] Акція проти реконструкції будівлі "Квіти України" в Києві [ + – ] Акція проти реконструкції будівлі "Квіти України" в Києві [ + – ] Акція проти реконструкції будівлі "Квіти України" в Києві [ + – ] Акція проти реконструкції будівлі "Квіти України" в Києві [ + – ] Акція проти реконструкції будівлі "Квіти України" в Києві

"Унікальні елементи інтер'єру, люстри, обробка з природного каменю — це все знищується. Частина будівлі вже демонтована, якщо ми нічого не будемо робити зараз, то вся будівля буде знищена", — висловився Тарас Грицюк.

Під час акції виступила дочка архітектора Миколи Левчука, Анастасія Левчук, яка також є представницею громадської організації "Агенти змін". На її думку, новий власник навіть не знає про те, що йому дісталася будівля з історією, а не просто об'єкт під знесення.

"Приємна вона тим, що проектувалася для містян, для міста, а не для збагачення конкретної приватної організації. Забудовник запланував побудувати безлику скляну коробку, щоб нарізати на офіси і здавати в оренду", — розповіла Левчук.

У коментарі Анастасія розповіла Фокусу, що учасники місцевої громади "Сусідська слобідка" 7 червня звернули увагу на паркан навколо відомої будівлі, поспілкувалися з будівельниками і повідомили про реконструкцію в соціальних мережах. Пізніше представник забудовника звернувся до архітектора Миколи Левчука і запропонував зайнятися проектом нової будівлі на місці "Квітів України". Керівний партнер проекту реконструкції Олексій Пишний ухильно розповів, що власники хотіли зробити офіси, однак через суспільний резонанс вирішили провести конкурс — до останнього справа так і не дійшла.

"Ми наполягаємо на повному збереженні архітектурної форми, тому що будь-яка зміна порушить архітектурний ансамбль, який тут утворився та об'єднує навколишні історичні будинки, створює затишний простір. Усередині можна було б знайти функцію, яка дозволила б розмістити там щось комерційне", — пояснила Анастасія Левчук.

[ + – ] Проект реконструкції будівлі "Квіти України" в Києві Фото: ПАТ Квіти України

Учасниця акції Катерина Гончарова розповіла, що працює поруч із "Квітами України" й обурена реконструкцією павільйону:

"Мені не подобається, що відбувається з цією будівлею, яка, на мою думку, дуже красива. Вона не таке вже стара, щоб її так кардинально реконструювати. Мені здається, це культурна спадщина, яка може слугувати ще дуже довго, але її хочуть перетворити на дешевий торговий центр. Рендери, які я бачила, набагато гірші, ніж будівля виглядала до початку реконструкції".