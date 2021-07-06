В Одессе отдыхающие жарили шашлык и пили пиво на Вечном огне (фото)

На Мемориал в память о погибших отдыхающие пришли с детьми. После замечания охранника им пришлось сменить место отдыха.

В Одессе возле мемориала в память о погибших во Второй мировой войне отдыхающие пили пиво и жарили шашлыки на Вечном огне.

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Как сообщает в соцсети Facebook Департамент муниципальной безопасности Одесского горсовета, инцидент случился в парке им. Шевченко.

На кадрах видно, что люди пришли к Вечному огню с детьми, они жарят мясо и пьют алкогольные напитки.

[ + – ] Охранник у Вечного огня [ + – ] Отдыхающие у Вечного огня

Оператор центрального пункта Департамента сообщил о происходящем охранникам муниципальной стражи, которые патрулировали территорию парка.

Через некоторое время охранники подошли к отдыхающим и попросили их сменить место отдыха.

Ранее сообщалось, что две девушки пожарили сосиски на Вечном огне в Парке Славы в городе Белая Церковь и попали в поле зрения Нацполиции.

Также мы писали, что в 2017 году Вечный огонь в Киеве залили цементом, причем дважды за месяц. Оба раза работникам Киевгаза пришлось чистить декоративную решетку и горелку.

Фокус рассказывал также о хасидах, которые жарили шашлыки на балконе восьмого этажа жилого дома в Умани.