В Одесі відпочивальники смажили шашлик і пили пиво на Вічному вогні (фото)
На Меморіал у пам'ять про загиблих відпочивальники прийшли з дітьми. Після зауваження охоронця їм довелося змінити місце відпочинку.
В Одесі біля меморіалу в памʼять про загиблих у Другій світовій війні відпочивальники пили пиво і смажили шашлики на Вічному вогні.
Як повідомляє в соцмережі Facebook Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інцидент трапився в парку ім. Шевченка.
На кадрах видно, що люди прийшли до Вічного вогню з дітьми, вони смажать мʼясо і пʼють алкогольні напої.
Оператор центрального пункту Департаменту повідомив про те, що відбувається, охоронцям муніципальної варти, які патрулювали територію парку.
Через деякий час охоронці підійшли до відпочивальників і попросили їх змінити місце відпочинку.
Раніше повідомлялося, що дві дівчини засмажили сосиски на Вічному вогні в Парку Слави в місті Біла Церква та потрапили в поле зору Нацполіції.
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