В Одесі відпочивальники смажили шашлик і пили пиво на Вічному вогні (фото)

На Меморіал у пам'ять про загиблих відпочивальники прийшли з дітьми. Після зауваження охоронця їм довелося змінити місце відпочинку.

В Одесі біля меморіалу в памʼять про загиблих у Другій світовій війні відпочивальники пили пиво і смажили шашлики на Вічному вогні.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Як повідомляє в соцмережі Facebook Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інцидент трапився в парку ім. Шевченка.

На кадрах видно, що люди прийшли до Вічного вогню з дітьми, вони смажать мʼясо і пʼють алкогольні напої.

[ + – ] Охоронець біля Вічного вогню [ + – ] Відпочивальники біля Вічного вогню

Оператор центрального пункту Департаменту повідомив про те, що відбувається, охоронцям муніципальної варти, які патрулювали територію парку.

Через деякий час охоронці підійшли до відпочивальників і попросили їх змінити місце відпочинку.

Раніше повідомлялося, що дві дівчини засмажили сосиски на Вічному вогні в Парку Слави в місті Біла Церква та потрапили в поле зору Нацполіції.

Також ми писали, що в 2017 році Вічний вогонь у Києві залили цементом, причому двічі за місяць. Обидва рази працівникам Київгазу довелося чистити декоративну решітку і пальник.

Фокус розповідав також про хасидів, які смажили шашлики на балконі восьмого поверху житлового будинку в Умані.