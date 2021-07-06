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В Одесі відпочивальники смажили шашлик і пили пиво на Вічному вогні (фото)

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Одеса, Вічний вогонь, шашлик,
Інцидент біля Вічного вогню в Одесі

На Меморіал у пам'ять про загиблих відпочивальники прийшли з дітьми. Після зауваження охоронця їм довелося змінити місце відпочинку.

В Одесі біля меморіалу в памʼять про загиблих у Другій світовій війні відпочивальники пили пиво і смажили шашлики на Вічному вогні.

Як повідомляє в соцмережі Facebook Департамент муніципальної безпеки Одеської міськради, інцидент трапився в парку ім. Шевченка.

На кадрах видно, що люди прийшли до Вічного вогню з дітьми, вони смажать мʼясо і пʼють алкогольні напої.

Одеса, Вічний вогонь, охоронець,
Охоронець біля Вічного вогню
Одеса, Вічний вогонь, відпочивальники
Відпочивальники біля Вічного вогню

Оператор центрального пункту Департаменту повідомив про те, що відбувається, охоронцям муніципальної варти, які патрулювали територію парку.

Через деякий час охоронці підійшли до відпочивальників і попросили їх змінити місце відпочинку.

Раніше повідомлялося, що дві дівчини засмажили сосиски на Вічному вогні в Парку Слави в місті Біла Церква та потрапили в поле зору Нацполіції.

Також ми писали, що в 2017 році Вічний вогонь у Києві залили цементом, причому двічі за місяць. Обидва рази працівникам Київгазу довелося чистити декоративну решітку і пальник.

Фокус розповідав також про хасидів, які смажили шашлики на балконі восьмого поверху житлового будинку в Умані.