Противодействие коронавирусу: из Намьянга в Дрогобыч поступило 26 000 медицинских масок

Партнерство между Дрогобычем и городом Намьянг (Южная Корея) продолжается. На этот раз южнокорейская сторона, с которой в 2019 году подписан Договор о партнерстве с Дрогобычем, направила для Дрогобычской общины около 26000 медицинских масок.

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Такой жест партнеры проявили в целях противодействия распространению коронавируса.

Убедившись в необходимости приложения совместных усилий и объединения на глобальном уровне, администрация города Намьянг оказала помощь городской администрации Дрогобыча.

При поддержке коммерческого отдела Посольства Республики Корея (KOTRA Kyiv) администрация города Намьянг передала 26000 медицинских масок городу Дрогобыч.

По поручению городского головы Дрогобыча Тараса Кучмы, маски передадут для работников больниц, старост, работников учебных заведений, работников правоохранительных структур, для работников ЦНАП и исполнительного комитета ДМР.

В июне партнерству между округом Намьянг и Дрогобычем исполнилось 2 года, договор о начале сотрудничестве был подписан 6 июня 2019 во время визита делегации из Южной Кореи.

В связи с ограничениями из-за ситуации с COVID-19, личная встреча представителей невозможна, стороны поддерживают переговоры в онлайн формате. Главные направления — культурное партнерство в сфере культуры и экономике, а именно сотрудничество в сфере сельского хозяйства.

Стороны рассматривают перспективу развития промышленности Дрогобыча, в частности ведётся обсуждение выращивания женьшеня. Администрация города Намьянг приглашает и надеется встретить делегацию из Украины на выставке Hamyang Wild Ginseng Port Aging Expo 2021, которая состоится в сентябре этого года в Намьянге, с целью расширения экспорта сельскохозяйственной продукции и обмена опытом в сфере сельского хозяйства.