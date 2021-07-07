Протидія коронавірусу: З Гам’янгу до Дрогобича надійшло близько 26 тисяч медичних масок

Партнерство між Дрогобичем та містом Гам’янг (Південна Корея) триває. Цього разу південнокорейська сторона, з якою у 2019 році підписано Договір про партнерство, надіслала для Дрогобицької громади близько 26 тисяч медичних масок.

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Такий жест партнери проявили з метою протидії поширенню коронавірусу.

Переконавшись у необхідності докладання спільних зусиль та обʼєднання на глобальному рівні, адміністрація міста Гам’янг надала допомогу міській адміністрації Дрогобича.

За підтримки комерційного відділу Посольства Республіки Корея (KOTRA Kyiv) адміністрація міста Гам’янг передала 26 тисяч медичних масок місту Дрогобич.

На доручення міського голови Дрогобича Тараса Кучми, маски передадуть для працівників лікарень, старост, працівників закладів освіти, працівників правоохоронних структур, для працівників ЦНАПу та виконавчого комітету ДМР.

У червні партнерству між округом Гам‘янг та Дрогобичем вже 2 роки, договір про співпрацю було підписано 6 червня 2019 року під час візиту делегації з Південної Кореї.

У зв’язку з обмеженнями через ситуацію з COVID-19, особиста зустріч наразі неможлива отож сторони підтримують перемовини у онлайн форматі. Головні напрямки — культурна співпраця та економічне партнерство, а саме співробітництво у сфері сільського господарства.

Сторони розглядають перспективу розвитку Дрогобицької громади, зокрема обговорюють можливість вирощування женьшеню. Адміністрація міста Гам’янг запрошує та сподівається зустріти делегацію з України на виставці Hamyang Wild Ginseng Port Aging Expo 2021, яка відбудеться у вересні цього року в Гам‘янзі, з метою розширити експорт сільськогосподарської продукції та обміну досвіду у сфері сільського господарства.