Советы по выбору КАСКО для автомобиля

Сегодня уже практически ни у одного автовладельца не возникает сомнений в необходимости оформления страховки на транспортное средство. Еще недавно этой обязанности старались избежать с целью сэкономить деньги и не тратить время. Как показал опыт – наличие страхового полиса является больше преимуществом и оформить его – не такая большая проблема, как кажется на первый взгляд.

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Желание максимально защитить свой автомобиль зачастую становится причиной оформления не только обязательного полиса страхования ОСАГО, но и покупки дополнительной страховки КАСКО.

В отличие от ОСАГО КАСКО дает возможность получить компенсацию ущерба практически в любых случаях проблем с авто. Это защита при ДТП, угоне, стихийных бедствиях, неправомерных действиях третьих лиц. Что бы не случилось с авто – КАСКО поможет.

Покупка КАСКО – удовольствие дорогое, но затраты оправданы. Оформить такой полис наиболее выгодно владельцам новых автомобилей. Главное – правильно выбрать вариант страховки и не ошибиться.

Как выбрать КАСКО и не сделать ошибку

Максимальную защиту обеспечивает полный полис КАСКО. Среди минусов такого страхования можно отметить, разве что, высокую стоимость договора. Преимуществ действительно много, но большинство автомобилистов предпочитает сократить затраты и составить договор «под себя».

На кредитные автомобили оформляют полное КАСКО и повлиять на это условие вряд ли получится. А если транспорт не в залоге – вы вполне можете выбрать идеальный для себя набор условий в договоре. Как это сделать, чтобы не прогадать?

Внимательно оцените риски

Полное КАСКО покрывает практически все возможные риски. Насколько такое страхование необходимо именно вам, ведь от набора указанных рисков напрямую зависит цена полиса? Тщательно продумайте целесообразность учета того или иного пункта. Например, риск угона сводится к нулю при гаражном хранении транспорта или ночной стоянке на охраняемой парковке или в закрытом паркинге.

Если же ваш автомобиль относится к категории часто угоняемых (найдите статистику по угонам и изучите перечень популярных у угонщиков моделей), ночует на улице без присмотра и часто остается вне зоны вашего внимания – застраховаться от угона просто необходимо.

Проанализируйте и риск ДПТ. Учтите стаж вождения, особенности трафика в той местности, где чаще всего бываете, частоту использования авто и другие нюансы.

Отказываться от компенсации в случае повреждения ТС от стихийных бедствий или действий третьих лиц не стоит. опасность пострадать никак не зависит от вас и лучше эти пункты оставить в договоре.

Изучите условия страхования

Многие страховые компании предлагают купить КАСКО в рассрочку. Это удобно и практично, ведь вы не выкладываете сразу большую сумму, а распределяете оплату за полис на несколько платежей.

Еще один важный момент – размер франшизы. Это та сумма, которую при наступлении страхового случая оплачивает сам автовладелец. Чем выше франшиза, тем ниже стоимость полиса. Далеко не все страховые предлагают приобрести нулевую франшизу, максимально выгодную для автовладельца. Изучите предложения и выберите оптимальное для себя.

Режим эксплуатации авто также сказывается на выборе страховки КАСКО. Если вы используете машину исключительно в личных целях – сложностей не возникнет. А вот при эксплуатации транспортного средства в такси, для обучения вождению или по работе – уточните в страховой компании, работает ли она с повышенными рисками и на каких условиях страхует такие авто.

Обязательно учтите предлагаемые способы и сроки получения возмещения. Зная подробную информацию об условиях страхования выбрать КАСКО будет проще.