Собираетесь в отпуск? Список из 5 необходимых вещей в поездке

Отправляясь на море, заграничный тур или в командировку, самым ответственным и волнительным является момент сборов. Мало кто из нас любит собирать чемоданы, но тем не менее, есть вещи, которые обязательно должны присутствовать в багаже человека, собравшегося в длительную поездку за границу.

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Первое что лучше сделать — составить список. Чтобы ничего не забыть, лучше потратить на чек-лист 1-2 дня, добавляя все, что придет в голову. Ненужные пункты потом можно вычеркнуть. Действуйте по плану и тогда вы все успеете и ничего не забудете. Хотя пятью вещами ограничиться в путешествии сложно, мы составили список из самых необходимых. Итак, в дороге понадобятся:

Документы и деньги

Документы и деньги лучше хранить при себе или в ручной клади. Не сдавайте эти вещи в багаж. Важные данные (бронь отеля, контакты) желательно иметь не только в электронном, но и в бумажном виде. Если вы или ваши знакомые сталкивались с потерей багажа, советуем перед поездкой застраховать его от таких случаев на этом сайте. В случае утери багажа, компания ЕКТА выплачивает компенсацию на ваш счет в течении 24 часов.

● Загранпаспорта. Сохраните копии всех паспортов на облачных сервисах, можно сделать ксерокопии. Тем, кто путешествует с детьми, нужно обязательно взять с собой свидетельство об их рождении.

● Медицинская страховка. Обязательно берите всегда с собой страховку ровно на сколько дней вы едете в поездку. Страховой полис занимает мало места, не несет ценности для грабителей, но может очень сильно выручить. Быстро оформить страховку можно в на сайте страховой компании ЕКТА или в мессенджерах Viber или Telegram (онлайн полис надежнее в электронном виде). Процедура оформления занимает 1,5 минуты.

● Авиабилеты. Не забудьте распечатать посадочные талоны при онлайн регистрации.

● Водительские права, международное водительское удостоверение. Если едете на своей машине: документы на машину и страховка.

● Брони гостиниц, подтверждения апартаментов и записи: маршрут, телефоны, адреса, контакты.

● Деньги на кредитных картах, наличные в гривнах и в валюте. Разделите на несколько частей и положите в разные места.

Портативный аккумулятор

Портативное зарядное устройство просто незаменимо во время поездок. Вещь занимает место в багаже, но как показывает практика – телефон в нужные и важные моменты умудряется внезапно разрядиться. Далеко не факт, что у вас будет свободная минута, чтобы удобно устроиться у розетки, а портативное устройство поможет подзарядить смартфон в любой момент.

Техника и гаджеты в поездке

Не важно, как вы относитесь к гаджетам в своей реальной жизни, и есть ли у вас потребность от них отдохнуть, но когда собираетесь в поездку, смартфон или любое другое устройство с wi-fi и приложениями для путешественника крайне необходим.

Аптечка

Дорожная аптечка, так же как и туристическая страховка, относятся к тем вещам, которые могут не понадобиться, но на всякий случай их берут на отдых. Лекарства и полис не займут много места в багаже, зато обеспечат вам комфортный отпуск.

Сменная одежда + дождевик

Чаще всего поездки длятся не дольше одной-двух недель, поэтому стоит подумать о необходимом минимуме одежды, а также учесть график поездки, погоду и вид отдыха.

Но в каждой поездке не обойтись без:

● джинсов, футболки или рубашки;

● нижнего белья, носков;

● одежды для сна;

● теплых вещей (возьмите 1 свитер и штаны, даже если на улице лето);

● обуви – кроссовки, кеды, летняя обувь. Обязательно подумайте о шлепках для общественного душа.

● купальник и плавки, головные уборы от солнца;

● легкая рубашка, брюки, юбка — если поездка предстоит по работе.

● дождевик — еще одна маленькая и легкая штучка, которая пригодится, если внезапно испортиться погода, а вы будете далеко от закрытых мест.

Вот такие небольшие советы, но полезные советы. Теперь вы знаете, что взять с собой в дорогу! Страховая ЕКТА желает вам только приятных путешествий.