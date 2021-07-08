Збираєтеся у відпустку? Список із 5 необхідних речей у поїздці

Вирушаючи на море, закордонний тур або у відрядження, найвідповідальнішим і бентежним є момент зборів. Мало хто з нас любить збирати валізи, але тим не менш, є речі, які обов'язково повинні бути присутніми в багажі людини, котра зібралася в тривалу поїздку за кордон.

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Перше що краще зробити — скласти список. Щоб нічого не забути, краще витратити на чек-лист 1-2 дні, додаючи все, що прийде в голову. Непотрібні пункти потім можна викреслити. Дійте за планом і тоді ви все встигнете і нічого не забудете. Хоча п'ятьма речами обмежитися в подорожі складно, ми склали список із найнеобхідніших. Отже, в дорозі знадобляться:

Документи і гроші

Документи і гроші краще зберігати при собі або в ручній поклажі. Не здавайте ці речі в багаж. Важливі дані (бронь готелю, контакти) бажано мати не тільки в електронному, а й в паперовому вигляді. Якщо ви або ваші знайомі стикалися з втратою багажу, радимо перед поїздкою застрахувати його від таких випадків на цьому сайті. У разі втрати багажу, компанія ЕКТА виплачує компенсацію на ваш рахунок протягом 24 годин.

● Закордонні паспорти. Збережіть копії всіх паспортів на хмарних сервісах, можна зробити ксерокопії. Тим, хто подорожує з дітьми, потрібно обов'язково взяти із собою свідоцтво про їх народження.

● Медичне страхування. Обов'язково беріть завжди із собою страхування рівно на скільки днів ви їдете в поїздку. Страховий поліс займає мало місця, не несе цінності для грабіжників, але може дуже сильно виручити. Швидко оформити страхування можна в на сайті страхової компанії ЕКТА або в месенджерах Viber або Telegram (онлайн поліс надійніший в електронному вигляді). Процедура оформлення триває 1,5 хвилини.

● Авіаквитки. Не забудьте роздрукувати посадочні талони в разі онлайн реєстрації.

● Водійське посвідчення, міжнародні водійські права. Якщо їдете на своїй машині: документи на машину і страхування.

● Броні готелів, підтвердження апартаментів і записи: маршрут, телефони, адреси, контакти.

● Гроші на кредитних картах, готівку у гривнях і у валюті. Розділіть на кілька частин і покладіть в різні місця.

Портативний акумулятор

Портативний зарядний пристрій просто незамінний під час поїздок. Річ займає місце в багажі, але як показує практика — телефон у потрібні та важливі моменти примудряється раптово розрядитися. Далеко не факт, що у вас буде вільна хвилина, щоб зручно влаштуватися біля розетки, а портативний пристрій допоможе зарядити смартфон у будь-який момент.

Техніка і гаджети в поїздці

Не важливо, як ви ставитеся до гаджетів у своєму реальному житті, і чи є у вас потреба від них відпочити, але коли збираєтеся в поїздку, смартфон або будь-який інший пристрій з wi-fi і додатками для мандрівника вкрай необхідний.

Аптечка

Дорожня аптечка, так само як і туристичне страхування, належить до тих речей, які можуть не знадобитися, але про всяк випадок їх беруть на відпочинок. Ліки і поліс не займуть багато місця в багажі, проте забезпечать вам комфортну відпустку.

Змінний одяг + дощовик

Найчастіше поїздки тривають не довше одного-двох тижнів, тому варто подумати про необхідний мінімум одягу, а також врахувати графік поїздки, погоду і вид відпочинку.

Але в кожній поїздці не обійтися без:

● джинсів, футболки або сорочки;

● спідньої білизни, шкарпеток;

● одягу для сну;

● теплих речей (візьміть 1 светр і штани, навіть якщо на вулиці літо);

● взуття — кросівки, кеди, літнє взуття. Обов'язково подумайте про шльопанці для громадського душу;

● купальник і плавки, головні убори від сонця;

● легка сорочка, штани, спідниця — якщо поїздка робоча.

● дощовик — ще одна маленька і легка штучка, яка стане в нагоді, якщо раптово зіпсується погода, а ви будете далеко від закритих місць.

Ось такі невеликі поради, але корисні поради. Тепер ви знаєте, що взяти із собою в дорогу! Страхування ЕКТА бажає вам тільки приємних подорожей.