Массовое отравление подростков в Ивано-Франковской области: полиция открыла производство

Выпускники гимназии из Коростеня приехали отдохнуть на базу отдыха, но половина из них попала в больницу уже на второй день.

Полиция начала уголовное производство в связи с массовым отравлением людей на базе отдыха в Ивано-Франковской области. Об этом отдел коммуникации сообщил на официальном сайте 8 июля.

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В среду, 7 июля, 13 человек обратились в больницу с пищевой инфекцией, среди них 12 детей возрастом 16-17 лет и один взрослый. Всех пострадавших госпитализировали в стабильном состоянии.

Полицейские отправились с проверкой в частную усадьбу наподалеку от Яремчего, где отдыхали все отравившиеся. Они ведут расследование и выясняют обстоятельства нарушения санитарных правил, которые привели к массовому отравлению.

По информации Госпродпотребслужбы в Ивано-Франковской области, группа подростков приехала из Коростеня 5 июля, чтобы отметить окончание гимназии, и разместилась в селе Микуличин в комплексе "Вила "Уютная", которым управляет физическое лицо-предприниматель Якубив Н.В, при этом заведение не зарегистрировано, как оператор рынка.

Сотрудники Госпродпотребслужбы выяснили, что группа состояла из 21 ребенка, 3-х родителей и еще двух взрослых сопровождающих. По дороге в Микуличин они ели еду, приготовленную дома и купленную по пути. Уже на "вилле" их угощали обедом и ужином, приготовленным работниками учреждения. Вскоре у отдыхающих появилась тошнота, рвота, боли в животе, диарея, подскочила температура.

7 июля специалисты начали расследовать причины отравления, предположив употребление некачественных продуктов. Они провели лабораторное исследование в комплексе, отправили на экспертизу пробы продуктов, готовых блюд, и питьевой воды.

Ранее стало известно о массовом отравлении в ресторанах "Якитория" и "Мафия" в Харькове. Во время экспертизы специалисты обнаружили в блюдах сальмонеллу, а у работников заведений — стафилококк.