Масове отруєння підлітків в Івано-Франківській області: поліція відкрила провадження

Випускники гімназії з Коростеня приїхали відпочити на базу відпочинку, але половина з них потрапила в лікарню вже наступного дня.

Поліція почала кримінальне провадження в звʼязку з масовим отруєнням людей на базі відпочинку в Івано-Франківській області. Про це відділ комунікації повідомив на офіційному сайті 8 липня.

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У середу, 7 липня, 13 людей звернулися до лікарні з харчовою інфекцією, серед них 12 дітей віком 16-17 років та один дорослий. Усіх постраждалих госпіталізували в стабільному стані.

Поліцейські вирушили з перевіркою в приватну садибу наподалеку від Яремче, де відпочивали всі, хто отруївся. Вони ведуть розслідування і зʼясовують обставини порушення санітарних правил, які призвели до масового отруєння.

За інформацією Держпотребслужби в Івано-Франківській області, група підлітків приїхала з Коростеня 5 липня, щоб відсвяткувати закінчення гімназії, і розмістилася в селі Микуличин у комплексі "Вілла "Затишна", яким керує фізична особа-підприємець Якубів Н. В, при цьому заклад не зареєстрований, як оператор ринку.

Співробітники Держпотребслужби зʼясували, що група складалася з 21 дитини, 3-х батьків і ще двох дорослих, які супроводжували їх. Дорогою в Микуличин вони їли їжу, приготовану вдома і куплену по дорозі. Уже на "віллі" їх пригощали обідом і вечерею, приготованими працівниками установи. Незабаром у відпочивальників зʼявилася нудота, блювота, болі в животі, діарея, підскочила температура.

7 липня фахівці почали розслідувати причини отруєння, припустивши вживання неякісних продуктів. Вони провели лабораторне дослідження в комплексі, відправили на експертизу проби продуктів, готових страв, і питної води.

Раніше стало відомо про масове отруєння в ресторанах "Якіторія" і "Мафія" в Харкові. Під час експертизи фахівці зафіксували в стравах сальмонелу, а у працівників закладів — стафілокок.