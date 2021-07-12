В Днепре умер 2-летний мальчик, которого отчим порезал из-за ссоры с матерью

Врачи подключили пациента к аппаратам жизнеобеспечения, однако он потерял слишком много крови из-за ран на спине и шее. Подозреваемому грозит пожизненный срок.

11 июля в Днепропетровской областной детской больнице скончался 2-летний Михаил, которого ранил ножом бывший отчим Сергей Федотов. Об этом сообщил "Информатор" со ссылкой на руководителя медучреждения Алексея Власова.

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Директор рассказал, что малыша доставили в больницу в критическом состоянии. Врачи четыре дня боролись за жизнь ребенка, однако раны оказались слишком тяжелыми. Информацию о смерти мальчика журналисту Олегу Ермолинскому подтвердили источники в полиции Днепропетровской области.

Как рассказали медики, ребенка сначала госпитализировали в Кривом Роге, а уже затем перевели в Днепр. В областную детскую больницу также прибыли на помощь врачи из "Феофании". У Миши было очень мало шансов выжить, ведь у него диагностировали смерть мозга, повреждение кровеносных сосудов, большую кровопотерю. Маленького пациента подключили к аппаратам, поддерживавшим его жизнедеятельность, но это помогло ненадолго.

Как сообщила полиция, 7 июля в селе Девладово Софиевского района мужчина закрылся в доме с двумя детьми своей сожительницы, угрожая физической расправой. Он схватил нож и разрезал 2-летнему мальчику шею и спину, после чего сбежал. В тот же день подозреваемого нашли на чердаке одного из заброшенных домов и задержали.

[ + – ] Сергей Федотов, которого подозревают в убийстве мальчика Фото: Национальная полиция

Гражданину сообщили о подозрении в покушении на убийство и похищении ребенка. 9 июля Софиевский районный суд постановил арестовать его на 60 суток без права внесения залога, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как пишут "Факты" со ссылкой на полицию, Сергей вошел в дом бывшей жены и связал детей скотчем, когда они оказались дома под присмотром 18-летней соседки. Мужчина позвонил возлюбленной и пригрозил взорвать дом, если она к нему не вернется. Полиция приехала по вызову соседки и обнаружила в доме раненного Мишу и его шокированную 7-летнюю сестру Вику, которая осталась невредимой.

Ранее писали, что наркоман сбил 5-летнего мальчика в Ивано-Франковске. Столкновение произошло на пешеходном переходе, мама переходила дорогу с двумя детьми, один из них вырвался вперед и попал под машину. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и несколько ушибов. Экспертиза показала, что 24-летний водитель находился под воздействием наркотических веществ, ему грозит до трех лет лишения свободы.

До этого в Черкассах скончался подросток Артем Попов, получивший огнестрельное ранение в тире ДЮСШ. Врачи месяц боролись за жизнь девятиклассника.