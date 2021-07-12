У Дніпрі помер 2-річний хлопчик, якого вітчим порізав через сварку з матір'ю

Лікарі підключили пацієнта до апаратів життєзабезпечення, проте він втратив дуже багато крові через рани на спині та шиї. Підозрюваному загрожує довічний термін.

11 липня в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні помер 2-річний Михайло, якого поранив ножем колишній вітчим Сергій Федотов. Про це повідомив "Інформатор" із посиланням на керівника медзакладу Олексія Власова.

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Директор розповів, що малюка доставили в лікарню в критичному стані. Лікарі чотири дні боролися за життя дитини, проте рани були занадто важкими. Інформацію про смерть хлопчика журналісту Олегу Єрмолінському підтвердили джерела в поліції Дніпропетровської області.

Як розповіли медики, дитину спочатку госпіталізували в Кривому Розі, а вже потім перевели в Дніпро. В обласну дитячу лікарню також прибули на допомогу лікарі з "Феофанії". У Міші було дуже мало шансів вижити, адже в нього діагностували смерть мозку, пошкодження кровоносних судин, велику крововтрату. Маленького пацієнта підключили до апаратів, які підтримували його життєдіяльність, але це допомогло ненадовго.

Як повідомила поліція, 7 липня в селі Девладове Софіївського району чоловік закрився в будинку з двома дітьми своєї співмешканки, погрожуючи фізичною розправою. Він схопив ніж і розрізав 2-річному хлопчику шию і спину, після чого втік. У той же день підозрюваного знайшли на горищі одного з покинутих будинків і затримали.

[ + – ] Сергій Федотов, якого підозрюють у вбивстві хлопчика Фото: Національна поліція

Громадянину повідомили про підозру в замаху на вбивство і викрадення дитини. 9 липня Софіївський районний суд ухвалив заарештувати його на 60 діб без права внесення застави, підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Як пишуть "Факти" з посиланням на поліцію, Сергій увійшов у будинок колишньої дружини і повʼязав дітей скотчем, коли вони опинилися вдома під наглядом 18-річної сусідки. Чоловік подзвонив коханій і пригрозив підірвати будинок, якщо вона до нього не повернеться. Поліція приїхала за викликом сусідки і знайшла в будинку пораненого Мішу та його шоковану 7-річну сестру Віку, яка залишилася неушкодженою.

Раніше писали, що наркоман збив 5-річного хлопчика в Івано-Франківську. Зіткнення сталося на пішохідному переході, мама переходила дорогу з двома дітьми, один із них вирвався вперед і потрапив під машину. Медики діагностували в нього струс мозку і кілька ударів. Експертиза показала, що 24-річний водій перебував під впливом наркотичних речовин, йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До цього в Черкасах помер підліток Артем Попов, який отримав вогнепальне поранення в тирі ДЮСШ. Лікарі місяць боролися за життя девʼятикласника.