7,3 тыс человек в час: Укрзализныця договорилась о замене эскалаторов на вокзале Киева

Глава правления "УЗ" Иван Юрик обещает, что новое оборудование заработает уже через 275 дней. На него выделят 13 миллионов гривен.

13 июля "Укрзализныця" подписала договор на установку нового эскалатора на Центральном вокзале в Киеве. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления Иван Юрик.

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Как рассказал представитель "УЗ", по результатам торгов в системе Prozorro контракт получит ООО "Мицуи Украина". Покупка, доставка и установка "главного эскалатора Украины" обойдется госпредприятию в 13 миллионов гривен, что на 16% меньше запланированной суммы. Как подчеркнул Иван Юрик, на этот раз Антимонопольный комитет не обжалует сделку.

По его словам, новые эскалаторы смогут перевозить до 7,3 тысячи человек в час и должны непрерывно работать до 20 часов в сутки. Они получат LED-подсветку, сенсор для остановки при отсутствии пассажиров и другие особенности. Договор предусматривает также сервисное обслуживание и техническую поддержку со стороны поставщика сроком 60 месяцев.

"До нового эскалатора осталось 275 дней. Начинаем отсчет", — рассказал Иван Юрик.

[ + – ] Пост Ивана Юрика об установке эскалаторов на вокзале Киева Фото: Скриншот

Эпопея с заменой эскалаторов на центральном вокзале Киева началась еще в 2016 году, когда они остановились на несколько месяцев. Вскоре подъемник запустили, но только в пиковые часы, министр инфраструктуры Владимир Омелян пообещал, что вскоре его полностью отремонтируют. В 2017 году эскалатор заработал на спуск и подъем по графику, согласно которому регулярно отключался.

В апреле 2018 года "УЗ" объявила тендер на покупку новых эскалаторов, а также их установку до конца года, при этом ожидаемая стоимость составляла 13,86 миллиона гривен. Уже в июне АМКУ рассмотрел жалобу "Инструментального завода", и обязал филиал УЗ "Пассажирская компания" признать торги недействительными.

В сентябре 2019 года новый министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил анонсировал замену эскалаторов на киевском вокзале. Начался новый конкурс по отбору производителей, учитывая стоимость, дизайн и энергоэффективность.

В мае 2020 года "Укрзализныця" решила установить эскалаторы на Центральном вокзале Киева в лизинг. Как заявил тогда Иван Юрик, новый глава правления, лучшим вариантом признали предложение Крюковского вагоностроительного завода за 10 миллионов гривен.