7,3 тис осіб на годину: Укрзалізниця домовилася про заміну ескалаторів на вокзалі Києва

Глава правління "УЗ" Іван Юрик обіцяє, що нове обладнання запрацює вже через 275 днів. На нього виділять 13 мільйонів гривень.

13 липня "Укрзалізниця" підписала договір на установку нового ескалатора на Центральному вокзалі в Києві. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив глава правління Іван Юрик.

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Як розповів представник "УЗ", за результатами торгів у системі Prozorro контракт отримає ТОВ "Міцуї Україна". Купівля, доставка та установка "головного ескалатора України" обійдеться держпідприємству в 13 мільйонів гривень, що на 16% менше за заплановану суму. Як підкреслив Іван Юрик, цього разу Антимонопольний комітет не оскаржить угоду.

За його словами, нові ескалатори зможуть перевозити до 7,3 тисячі осіб на годину і повинні безперервно працювати до 20 годин на добу. Вони отримають LED-підсвічування, сенсор для зупинки при відсутності пасажирів та інші особливості. Договір передбачає також сервісне обслуговування та технічну підтримку з боку постачальника терміном 60 місяців.

"До нового ескалатора залишилося 275 днів. Починаємо відлік", — розповів Іван Юрик.

[ + – ] Пост Івана Юрика про встановлення ескалаторів на вокзалі Києва Фото: Скриншот

Епопея із заміною ескалаторів на центральному вокзалі Києва почалася ще у 2016 році, коли вони зупинилися на кілька місяців. Незабаром підйомник запустили, але тільки в пікові години, міністр інфраструктури Володимир Омелян пообіцяв, що незабаром його повністю відремонтують. У 2017 році ескалатор заробив на спуск і підйом по графіку, згідно з яким регулярно відключався.

У квітні 2018 року "УЗ" оголосила тендер на купівлю нових ескалаторів, а також їхню установку до кінця року, при цьому очікувана вартість становила 13,86 мільйонів гривень. Уже в червні АМКУ розглянув скаргу "Інструментального заводу", і зобов'язав філію УЗ "Пасажирська компанія" визнати торги недійсними.

У вересні 2019 року новий міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував заміну ескалаторів на київському вокзалі. Почався новий конкурс з відбору виробників, з огляду на вартість, дизайн та енергоефективність.

У травні 2020 року "Укрзалізниця" вирішила встановити ескалатори на Центральному вокзалі Києва в лізинг. Як заявив тоді Іван Юрик, новий глава правління, найкращим варіантом визнали пропозицію Крюківського вагонобудівного заводу за 10 мільйонів гривень.