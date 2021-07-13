На мясокомбинате под Полтавой массовое отравление, 14 работников в больнице

Отравление неизвестным веществом произошло в сортировочном цеху ООО "Глобинский мясокомбинат", в результате чего пострадало 16 человек.

В ночь на вторник 13 июля в Полтавской области произошло массовое отравление сотрудников ООО "Глобинский мясокомбинат", сообщает пресс-служба ГСЧС.

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ЧП произошло в населенном пункте Глобино.

Около 00:30 спасатели получили сообщение о массовом отравлении неизвестным веществом в сортировочном цеху ООО "Глобинский мясокомбинат". В ГСЧС подчеркнули, что отравились 16 сотрудников мясокомбината, 14 из которых были госпитализированы в медицинские учреждения.

Один из пострадавших сотрудников ООО "Глобинский мясокомбинат" после отравления неизвестным веществом находится в тяжелом состоянии.

"13 июля около 00.30 в г.Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников, в результате чего 14 работников госпитализированы в больницу (1 человек в тяжелом состоянии и 13 в состоянии средней степени тяжести), 2 человека от госпитализации отказались", – сказано в сообщении ГСЧС.

Причина массового отравления на мясокомбинате в Глобино устанавливается, а предприятие "Глобинский мясокомбинат" после ЧП работает в штатном режиме.

Ранее Фокус сообщал о массовом отравлении клиентов едой из харьковских ресторанов. Все случаи связаны с употреблением суши в "Мафии" и "Якитории". Руководство компании проводит свое расследование и обещает жертвам массового отравления денежную компенсацию.

Также Фокус рассказывал, что в харьковских ресторанах у сотрудников нашли сальмонеллу и стафилококк. После массового отравления в "Мафии" и "Якитории" эксперты проводили массовые проверки в заведениях сети. Бактерии сальмонеллы выявили у 42 отравившихся харьковчан, которым теперь уточнят диагноз, а у шести сотрудников — бактерии Staphylococcus aureus.