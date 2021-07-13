На м'ясокомбінаті під Полтавою масове отруєння, 14 працівників у лікарні

Отруєння невідомою речовиною відбулося в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський м'ясокомбінат", унаслідок чого постраждали 16 осіб.

У ніч на вівторок, 13 липня в Полтавській області сталося масове отруєння співробітників ТОВ "Глобинський мʼясокомбінат", повідомляє пресслужба ДСНС.

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Надзвичайна подія сталася в населеному пункті Глобине.

Приблизно о 00:30 рятувальники отримали повідомлення про масове отруєння невідомою речовиною в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський мʼясокомбінат". У ДСНС підкреслили, що отруїлися 16 співробітників мʼясокомбінату, 14 з яких були госпіталізовані до медичних установ.

Один із потерпілих співробітників ТОВ "Глобинський мʼясокомбінат" після отруєння невідомою речовиною знаходиться у важкому стані.

"13 липня приблизно о 00:30 у м. Глобино в сортувальному цеху ТОВ "Глобинський мʼясокомбінат" попередньо сталося отруєння невідомою речовиною 16 працівників, унаслідок чого 14 працівників госпіталізовані в лікарню (1 людина у важкому стані і 13 в стані середнього ступеня тяжкості), 2 людини від госпіталізації відмовилися", — сказано в повідомленні ДСНС.

Причина масового отруєння на мʼясокомбінаті в Глобино встановлюється, а підприємство "Глобинський мʼясокомбінат" після НП працює в штатному режимі.

Раніше Фокус повідомляв про масове отруєння клієнтів їжею з харківських ресторанів. Усі випадки повʼязані з вживанням суші в "Мафії" та "Якіторії". Керівництво компанії проводить своє розслідування та обіцяє жертвам масового отруєння грошову компенсацію.

Також Фокус розповідав, що в харківських ресторанах у співробітників знайшли сальмонелу і стафілокок. Після масового отруєння в "Мафії" та "Якіторії" експерти проводили масові перевірки в закладах мережі. Бактерії сальмонели зафіксували у 42 отруєних харківʼян, яким тепер уточнять діагноз, а у шести співробітників — бактерії Staphylococcus aureus.