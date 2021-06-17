У ресторанах Харкова масово отруїлися відвідувачі: 25 людей у лікарні

За словами медиків, попередній діагноз госпіталізованих — гастроентероколіт. Пацієнти перебувають у стані середньої тяжкості.

Мережа харківських ресторанів "Мафія" після інциденту з отруєнням більше 30 відвідувачів проведе власне розслідування за участю експертів Держпотребслужби.

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Про це в коментарі Суспільне повідомив глава служби безпеки компанії "Мафія" Віктор Ягудін.

Інформація про масове отруєння була представлена 17 червня. ЗМІ писали, що в Харкові госпіталізували 25 осіб у дві міські лікарні після скарг на отруєння.

Ягудін зазначив, що компанія готова відшкодувати клієнтам вартість лікування. Два заклади мережі "Мафія", в яких масово отруїлися відвідувачі, не працюють через перевірки.

"Компанія проводить максимально можливу перевірку ситуації. Для цього ми, не чекаючи перевірки з боку контролювальних органів, вчора (16 червня — ред.) за нашою ініціативою передали на дослідження всі продукти, які є в наших закладах, всі працівники здали аналізи, щоб знайти вірогідне джерело захворювання", — додав глава служби безпеки компанії.

Попередня версія НП — відвідувачі отруїлися після вживання суші. Цю інформацію перевіряють фахівці з обласного центру контролю та профілактики хвороб.

"Все повʼязують з вживанням суші в "Мафії" і "Якіторії". Могло бути забруднення від співробітників. У період епідрозслідування відібрані проби продукції, змиви на бактерії групи кишкової палички, на патологічну флору. Відібрана вода на дослідження, обстежені співробітники, 19 осіб із персоналу", — розповіла глава центру Любов Махота.

У міськраді Харкова проінформували про 34 випадки отруєння, а після отримання медичної допомоги кілька людей були виписані з медичних закладів. Дослідження триватимуть до пʼяти днів.

На сайті обласного центру контролю і профілактики хвороб йдеться, що станом на 12:00 17 червня від Міської клінічної лікарні №31 зафіксовані 25 випадків захворювання серед жителів Харкова.

"Хворі госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз — гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості. Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих після госпіталізації) свідчать, що хворі повʼязують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування м. Харків", — повідомляється на порталі обласного центру контролю і профілактики хвороб.

Раніше Фокус повідомляв про ще один випадок масового отруєння. В Івано-Франківську стався викид у повітря невідомої речовини, через що 8 дітей опинилися в лікарні. Троє з них поміщені в реанімацію у важкому стані.

Також Фокус розповідав, що на Донбасі вдалося запобігти масовому отруєнню бійців ЗСУ. За даними силовиків, у Луганській області проросійські сепаратисти планували розпорошити хлор у місці дислокації бійців ЗСУ.