В Івано-Франківську стався викид в повітря невідомої речовини: 8 дітей в лікарні

Через сильний запах невідомої речовини вночі на вулицю були змушені вийти мешканці кількох багатоповерхових будинків і студенти коледжу.

У гуртожитку Івано-Франківського державного коледжу технологій та бізнесу отруїлися вісім дітей, написало видання Zaxid.net.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За інформацією медиків, в лікарню потрапили вісім дітей: троє з них (2005 і 2004 року народження) поміщені в реанімацію у важкому стані, а ще пʼятеро (також 2005 і 2004 років народження) — в неврологічне відділення у стані середньої тяжкості. Всім поставлений діагноз "отруєння чадним газом".

Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомило, що 17 червня о 00:25 надійшла інформація про те, що в Івано-Франківську на вулиці Петлюри, 23, 25 і вулиці Коновальця, 144, 146 відчувається різкий запах невідомої речовини, через що жителі багатоквартирних житлових будинків вийшли зі своїх квартир на вулицю.

На місце події було направлено 23 людини особового складу, 6 одиниць техніки, мобільна оперативна група і аварійна бригада газовиків.

В "Івано-Франківськгаз" повідомили, що аварійна бригада витоку природного газу не виявила.

Додатково надійшла інформація про те, що з будівлі гуртожитку коледжу на вулиці Коновальця, 142, через наявність різкого запаху невідомої речовини, персонал вивів з гуртожитку всіх дітей і розмістив їх на першому поверсі навчальної будівлі. Також надійшло повідомлення від чергового лікаря Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, що в Обласну клінічну дитячу лікарню госпіталізовано 8 дітей.

Рятувальники і поліцейські обстежили зазначені будинки, сусідні будівлі та прилеглу територію, але джерело поширення невідомого речовини не виявили. Ознак горіння немає. Були проведені виміри концентрації небезпечних речовин і загазованості в повітрі — перевищення допустимих норм не виявлено.

За даними рятувальників, до 2:30 ситуація стабілізувалася, невідомий запах став відчуватися менше. Всі жителі, зокрема діти з гуртожитку, повернулися до своїх помешкань. О 3:30 невідомий запах вже не відчувався.

Працівники поліції проводять слідчі дії.

Нагадаємо, в Умані дві восьмикласниці наковталися пігулок і потрапили до лікарні. Приймали препарат "Дротаверин" в приміщенні школи.

У місті Боярка Фастівського району дві учениці 7-го класу подивилися в соціальній мережі відео із закликом спробувати медичний препарат. На перерві вони придбали його в аптеці і взяли кожна по 40 таблеток в приміщенні академічного ліцею. Дітей у несвідомому стані знайшли однокласниці. Прибулі на місце події медики констатували смерть 13-річної дівчинки, а її 12-річну подругу доставили в лікарню.