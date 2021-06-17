В Ивано-Франковске произошел выброс в воздух неизвестного вещества: 8 детей в больнице

Из-за сильного запаха неизвестного вещества ночью на улицу были вынуждены выйти жители нескольких многоэтажных домов и студенты колледжа.

В общежитии Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса отравились восемь детей, написало издание Zaxid.net.

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По информации медиков, в больницу попали восемь детей: трое из них (2005 и 2004 года рождения) помещены в реанимацию в тяжелом состоянии, а еще пятеро (также 2005 и 2004 годов рождения) – в неврологическое отделение в состоянии средней тяжести. Всем поставлен диагноз "отравление угарным газом".

Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области сообщило, что 17 июня в 00:25 поступила информация о том, что в Ивано-Франковске на улице Петлюры, 23, 25 и улице Коновальца, 144, 146 ощущается резкий запах неизвестного вещества, из-за чего жители многоквартирных жилых домов вышли из своих квартир на улицу.

На место происшествия было направлено 23 человека личного состава, 6 единиц техники, мобильная оперативная группа и аварийная бригада газовщиков.

В "Ивано-Франковскгаз" сообщили, что аварийная бригада утечки природного газа не обнаружила.

Дополнительно поступила информация о том, что из здания общежития колледжа на улице Коновальца, 142, из-за наличия резкого запаха неизвестного вещества, персонал вывел из общежития всех детей и разместил их на первом этаже учебного здания. Также поступило сообщение от дежурного врача Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, что в Областную клиническую детскую больницу госпитализированы 8 детей.

Спасатели и полицейские обследовали указанные дома, соседние здания и прилегающую территорию, но источник распространения неизвестного вещества не обнаружен. Признаков горения нет. Были проведены замеры концентрации опасных веществ и загазованности в воздухе – превышения допустимых норм не обнаружено.

По данным спасателей, к 2:30 ситуация стабилизировалась, неизвестный запах стал ощущаться меньше. Все жители, в том числе дети из общежития, вернулись в свои помещения. В 3:30 неизвестный запах уже не ощущался.

Работники полиции проводят следственные действия.

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