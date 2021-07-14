Путинские "Ночные волки" в сентябре хотят приехать в оккупированный Донецк

Утверждается, что мероприятие перенесено из Севастополя в Донецк из-за ситуации с коронавирусом на оккупированном полуострове.

Байк-шоу Всероссийского мотоклуба "Ночные волки" в 2021 году из-за эпидемиологической обстановки было перенесено из Севастополя в оккупированном Крыму в Донецк, где состоится впервые.

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Как заявил организатор мероприятия, президент мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург), другое решение на данный момент невозможно, передает РИА Новости.

По словам "Хирурга", байк-шоу состоится в Донецке 11 сентября и приурочат его к так называемому "дню освобождения города".

"Для нас отмена байк-шоу в Севастополе стала печальной новостью. ДНР не только посмотрит байк-шоу, но и примет участие в кульминационной части программы, своими музыкальными, творческими и трюковыми коллективами", – рассказал Залдастанов.

Напомним, в мае 2021 года в Праге российских "Ночных волков" встретили куклой обнаженного Путина.

В августе 2019 года президент РФ Владимир Путин в оккупированном Россией Севастополе покатал так называемого "главу Крыма" Сергея Аксенова в коляске мотоцикла "Урал".

А в мае 2019 года в Праге путинских "Ночных волков" встретили протестующие с флагами Евросоюза, США и НАТО.