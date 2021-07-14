Путінські "Нічні вовки" у вересні хочуть приїхати до окупованого Донецька

Стверджується, що захід перенесено з Севастополя до Донецька через ситуацію з коронавірусом на окупованому півострові.

Байк-шоу Всеросійського мотоклубу "Нічні вовки" у 2021 році через епідеміологічну обстановку перенесли з Севастополя в окупованому Криму в Донецьк, де це дійство відбудеться вперше.

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Як заявив організатор заходу, президент мотоклубу Олександр Залдастанов (Хірург), інше рішення наразі неможливе, передає РІА Новини.

За словами "Хірурга", байк-шоу відбудеться в Донецьку 11 вересня і приурочать його до так званого "Дня визволення міста".

"Для нас скасування байк-шоу у Севастополі стало сумною новиною. ДНР не тільки подивиться байк-шоу, а й візьме участь в кульмінаційній частині програми, своїми музичними, творчими і трюковими колективами", — розповів Залдастанов.

Нагадаємо, у травні 2021 року в Празі російських "Нічних вовків" зустріли лялькою оголеного Путіна.

У серпні 2019 року президент РФ Володимир Путін в окупованому Росією Севастополі покатав так званого "главу Криму" Сергія Аксьонова в колясці мотоцикла "Урал".

А у травні 2019 року в Празі путінських "Нічних вовків" зустріли учасники протесту з прапорами Євросоюзу, США і НАТО.