Три стройплощадки метро на Виноградарь показали с высоты птичьего полета (Видео)

На строительстве ветки киевского метрополитена на жилой массив Виноградарь завершается возведение правого тоннеля, который соединит будущую станцию "Мостицкая" и пока последнюю на линии — "Сырец". Сейчас туннелепроходческому щиту "Галина" осталось преодолеть только 140 метров — сообщает ASPI News

По словам заместителя главного инженера АО "Киевметрострой" по производству Сергея Полянского, после этого щит "Галина" будет демонтирован, очищен, перевезен и снова собран на строительной площадке №214 для прохождения левого перегонного туннеля.

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"На открытых участках ветки метро на Виноградарь (строительных площадках №212 и №215) ведутся работы по перекладке инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и т.д.). Продолжается обустройство стены в грунте, разработка котлованов и вывоз грунтов, другие сопроводительные строительные работы. Все выполняется по договору, проектно-сметной документации и по плану-графику", — подчеркнул Полянский.

Ранее ASPI news показало эксклюзивные кадры со строительства станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды", которые продолжат Сырецко-Печерскую линию столичной подземки до жилого массива Виноградарь.