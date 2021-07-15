Три будмайданчики метро на Виноградар показали з висоти пташиного польоту (Відео)

На будівництві гілки київського метрополітену на житловий масив Виноградар завершується зведення правого тунелю, який зʼєднає майбутню станцію "Мостицька" та наразі останню на лінії — "Сирець". Зараз тунелепрохідницькому щиту "Галина" залишилося подолати тільки 140 метрів — повідомвляє ASPI News

За словами заступника головного інженера АТ "Київметробуд" з виробництва Сергія Полянського, після цього щит "Галина" буде демонтовано, прочищено, перевезено й знову зібрано на будівельному майданчику №214 для проходження лівого перегінного тунелю.

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"На відкритих ділянках гілки метро на Виноградар (будівельні майданчики №212 та №215) ведуться роботи з перекладання інженерних мереж (електрика, каналізація, водогін тощо). Триває облаштування стіни в ґрунті, розробка котлованів та вивіз ґрунтів, інші супровідні будівельні роботи. Все виконується згідно з договором, проєктно-кошторисної документації та за планом-графіком", – підкреслив Полянський.

Раніше ASPI news показало ексклюзивні кадри з будівництва станцій метро "Мостицька" та "Проспект Правди", які продовжать Сирецько-Печерську лінію столичної підземки до житлового масиву Виноградар.