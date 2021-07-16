Дия Сити вызвал оптимизм в Посольстве США

Дия Сити поспособствует улучшению инвестиционного климата в Украине. Такое мнение высказал заместитель Главы Миссии Посольства США Алан Перселл

Благоприятным прогнозом заместитель Главы Миссии поделился во время мероприятия «Стратегический диалог: увеличение иностранных инвестиций в Украину», сообщает Укринформ.

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«Недавнее принятие закона об инвестициях и развитие концепции Дия Сити сигнализируют о том, что правительство серьезно настроено на улучшение инвестиционного климата", — отметил Перселл, добавив, что таким образом Украина движется вперед со структурными реформами.

В то же время дипломат отметил, что многие компании пока не рассматривают Украину для перемещения существующих компаний или создание новых. Причина — коррупция в судах, плохая инфраструктура, слабая защита частной собственности. Однако, он также обратил внимание, что в Восточной Европе есть много примеров того, как реформированная и благоприятная деловая среда приводила к росту инвестиционной привлекательности.

В Посольстве США приветствуют такие реформы, как введение Дия Сити. Более того, «США с помощью USAID сотрудничает с заинтересованными сторонами в правительстве и частном секторе ради формирования и имплементации прогрессивной инвестиционной повестки в Украине», — сообщил американский дипломат.

Напомним, Дия Сити — это специальный правовой режим для ІТ-индустрии, который призван создать новые прозрачные и понятные потенциальным иностранным инвесторам условия для развития ІТ-компаний и стартапов.

15 апреля 2021 года рамочный законопроект №4303 про Дия Сити был одобрен Верховной Радой в первом чтении. 15 июля, депутаты приняли законопроект во втором чтении и в целом.