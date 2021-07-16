Дія Сіті викликав оптимізм в Посольстві США

Дія Сіті посприяє покращенню інвестиційного клімату в Україні. Таку думку висловив заступник Голови Місії Посольства США Алан Перселл

Сприятливим прогнозом заступник Голови Місії поділився під час заходу «Стратегічний діалог: збільшення іноземних інвестицій в Україні», повідомляє Укрінформ.

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«Нещодавнє ухвалення закону про інвестиції і розвиток концепції Дія Сіті сигналізує про те, що уряд серйозно налаштований на покращення інвестиційного клімату", — зазначив Перселл, додавши, що таким чином Україна рухається вперед зі структурними реформами.

Водночас дипломат зауважив, що багато компаній поки що не розглядають Україну для переміщення існуючих компаній або створення нових. Причина — корупція в судах, погана інфраструктура, слабкий захист приватної власності. Однак, він також звернув увагу, що у Східній Європі є багато прикладів того, як реформоване і сприятливе ділове середовище призводило до зростання інвестиційної привабливості.

У Посольстві США вітають такі реформи, як запровадження Дія Сіті. Більше того, «США за допомогою USAID співпрацює із зацікавленими сторонами в уряді та приватному секторі заради формування та імплементації прогресивного інвестиційного порядку денного в Україні», — повідомив американський дипломат.

Нагадаємо, Дія Сіті — це спеціальний правовий режим для ІТ-індустрії, що має створити нові прозорі та зрозумілі потенційним іноземним інвесторам умови для розвитку ІТ-компаній та стартапів.

15 квітня 2021 року рамковий законопроєкт №4303 про Дія Сіті був схвалений Верховною Радою у першому читанні. 15 липня, депутати прийняли законопроєкт у другому читанні та в цілому.