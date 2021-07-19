Космічний телемарафон "Квиток у космос" на "5 каналі"

Вже цього вівторка, 20-го липня, о 15:30 в етері «5 каналу» дивіться Телемарафон «Квиток у космос»

Стартує ера космічного туризму!

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Засновник компанії Amazon Джефф Безос полетить у космос на кораблі своєї компанії Blue Origin. Він спробує перетнути так звану лінію Кармана – це висота 100 км на рівнем моря, і багато науковців вважають її межею між атмосферою Землі та космосом.

Разом зі своїм конкурентом — британцем Річардом Бренсоном, вони започатковують нову еру комерційного космічного туризму.

Про бажання здійснити суборбітальні подорожі вже заявили понад 600 людей. Квиток поки що дорогий: понад 200 тисяч доларів. Але якщо рейси стануть регулярними, а компанії планують здійснювати польоти у майбутньому щотижня, відповідно, й ціна впаде.

Ми транслюватимемо час злету, який відбудеться орієнтовно о 16:00

Крім того, космічна редакція «5 каналу» підготувала цікаві тематичні сюжети, з яких телеглядачі дізнаються про таке:

- На чому летить Джефф Безос

- На чому літав Річард Бренсон

- Чого хочуть у майбутньому Ілон Маск і NASA

- І звісно ж про колонізацію Марса J

Ведучі Телемарафону «Квиток у космос» Михайло Прудник та Вероніка Орєхова.

Дивіться пряму трансляцію Телемарафону «Квиток у космос»

в етері «5 каналу» 20-го липня о 15:30

5 канал. Твій. Український