Фотообои на стену - тренд №1 в дизайне интерьера 2021

Несмотря на постоянное совершенство современных видов отделок для стен, фотообои в интерьере не теряют свою популярность, а умудряются приобретать все новые звучания. Тенденция наступившего 2021 года открывает возможность подобрать трендовые обои, которые отвечают модным веяниям нашего времени

Модные обои 2021 в гостиную

Наиболее красивые фотообои в зал несут в себе контрастные сочетания вариантов с фото и реалистичным графическим исполнением, способствуя достижению впечатляющего визуального эффекта.

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Фотообои Ночной город в дизайне гостиной

Город является одним из трендов обоев для гостиной. При этом используется монохромная отделка, когда образцы выполняются в нескольких оттенках одного цвета, а также комбинирование рисунков в пределах одного полотна.

Неплохо в интерьере зала будут выглядеть 3D-эффекты в классическом стиле. А в маленькой гостиной традиционно в моде бежевый мрамор и комбинированные светлые обои в бежевых тонах.

Белые обои в интерьере гостиной

Обои компаньоны придутся как нельзя кстати в интерьере кухни-гостиной, позволяя выполнить своего рода визуальное зонирование пространства. К примеру, цветы или узоры рекомендуется поместить по центру над диваном, а однотонные полотна либо обои в полоску – на стенах с проемами для дверей и окон.

Обои компаньоны в интерьере зала

Комбинированные обои в зале с разным рисунком можно сделать на заказ по индивидуальному эскизу в компании Walldeco.

Обои для кухни 2021

Раньше декоративный камень являлся постоянным и неизменным спутником рабочей кухонной стенки, а также арочного проема. Сегодня же все чаще в дизайне кухни под лофт и в скандинавском стиле можно увидеть отделанную под камень центральную стенку с телевизором.

Фотообои Черный кирпич в интерьере

Где можно подобрать и купить обои в Украине для кухни, чтобы они служили долго и радовали глаз – читайте дальше.

Кухня в стиле прованс – это всегда много света и цветов. Сегодня также в моде кофейная и фруктово-овощная тематика с элементами анимации.

Фотообои Цветные фрукты на черном в кухне

Минимализм на кухне тоже в наши дни необычайно популярен. Ему присущи простые и понятные сюжеты, которые не напрягают воображение зрителя.

Фотообои с изображением Кофе

Обои для спальни 2021

По своему предназначению данное помещение должно способствовать хорошему сну и эмоциональному отдыху. Вариантов как обыграть фотообои в интерьере спальни существует множество.

Фотообои Белые розы над кроватью

С помощью правильного подбора цвета можно создать настроение этой комнаты. Для начала необходимо определить, какой из существующих оттенков у вас ассоциируется с ощущением тепла и уюта. После этого смело приступайте к поиску идеи и вариантов в выбранном цветовом исполнении. Помогут вам в этом современные обои для спальни из каталога Walldeco.

Фотообои Фиолетовое цветение

Идеальное решение для комнаты отдыха – это конечно же природа. Лес, цветущий сад и джунгли на фотообоях уже давно стали классикой в оформлении спальни. А что же нового нам предлагает 2021 год?

Фотообои Тропические растения в интерьере спальни

Все та же природа, но только с уходом в сторону некой абстракции: всевозможные перья, бабочки, соцветия и геометрия как в цветных, так и в серых тонах.

Фотообои Перья и мраморные квадраты

Где купить модные фотообои?

Чтобы купить трендовые обои недорого, советуем обратиться в компанию Walldeco, среди преимуществ которой: большой каталог, оптовые цены, европейское оборудование и возможность доставки. Вы найдете практичные флизелиновые, экологичные бумажные и виниловые материалы обоев для отделки любых помещений.

На сайте представлены красивые фото сюжеты для оформления романтичной и умиротворяющей атмосферы в спальне, динамики в гостиной, теплого домашнего уюта на кухне, волшебства и сказки в детской. Вы сами удивитесь, как неимоверно преобразится небольшая кухня, узкий коридор или огромная гостиная, если на стену поклеить модные фотопринты.

Фотообои перья и мраморные квадраты в интерьере гостиной

Фотообои птицы над тропическими растениями

Тропические фотообои в спальне

Если вы не можете самостоятельно разработать дизайн комнаты с фотообоями, то специалисты помогут сделать оптимальный выбор с учетом ваших пожеланий и требований. Профессиональные дизайнеры всегда демонстрируют своим клиентам самые выигрышные варианты, учитывающие особенности конкретного помещения и трудоемкость монтажа.