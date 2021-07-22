Фотошпалери на стіну — тренд №1 у дизайні інтер'єру 2021

Незважаючи на постійну досконалість сучасних видів оздоблень для стін, фотошпалери в інтерʼєрі не втрачають свою популярність, а примудряються набувати все нових звучань. Тенденція 2021 року, що настав, відкриває можливість підібрати трендові шпалери, які відповідають модним віянням нашого часу

Модні шпалери 2021 у вітальню

Найбільш красиві фотошпалери в зал несуть в собі контрастні поєднання варіантів із фото і реалістичним графічним виконанням, сприяючи досягненню разючого візуального ефекту.

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Фотошпалери Нічне місто в дизайні вітальні

Місто є одним із трендів шпалер для вітальні. При цьому використовується монохромна обробка, коли зразки виконуються в декількох відтінках одного кольору, а також комбінування малюнків у межах одного полотна.

Непогано в інтер'єрі залу виглядатимуть 3D-ефекти в класичному стилі. А в маленькій вітальні традиційно в моді бежевий мармур і комбіновані світлі шпалери в бежевих тонах.

Білі шпалери в інтер'єрі вітальні

Шпалери компаньйони будуть доречними в інтер'єрі кухні-вітальні, дозволяючи зробити свого роду візуальне зонування простору. Наприклад, квіти або візерунки рекомендується помістити по центру над диваном, а однотонні полотна або шпалери в смужку — на стінах із прорізами для дверей і вікон.

Шпалери компаньйони в інтер'єрі залу

Комбіновані шпалери в залі з різним малюнком можна зробити на замовлення за індивідуальним ескізом у компанії Walldeco.

Шпалери для кухні 2021

Раніше декоративний камінь був постійним і незмінним супутником робочої кухонної стінки, а також арочного отвору. Сьогодні ж все частіше в дизайні кухні під лофт і в скандинавському стилі можна побачити оброблену під камінь центральну стінку з телевізором.

Фотошпалери Чорна цегла в інтер'єрі

Де можна підібрати і купити шпалери в Україні для кухні, щоб вони слугували довго і радували око — читайте далі.

Кухня в стилі прованс — це завжди багато світла і квітів. Сьогодні також у моді кавова і фруктово-овочева тематика з елементами анімації.

Фотошпалери Кольорові фрукти на чорному в кухні

Мінімалізм на кухні теж у наші дні надзвичайно популярний. Йому притаманні прості та зрозумілі сюжети, які не напружують уяву глядача.

Фотошпалери із зображенням Кава

Шпалери для спальні 2021

За своїм призначенням це приміщення повинне сприяти хорошому сну й емоційному відпочинку. Варіантів як обіграти фотошпалери в інтер'єрі спальні існує безліч.

Фотошпалери Білі троянди над ліжком

За допомогою правильного підбору кольору можна створити настрій цієї кімнати. Для початку необхідно визначити, який з наявних відтінків у вас асоціюється з відчуттям тепла та затишку. Після цього сміливо беріться до пошуку ідеї та варіантів в обраному колірному виконанні. Допоможуть вам у цьому сучасні шпалери для спальні з каталогу Walldeco.

Фотошпалери Фіолетове цвітіння

Ідеальне рішення для кімнати відпочинку — це звичайно ж природа. Ліс, сад із квітами і джунглі на фотошпалерах вже давно стали класикою в оформленні спальні. А що ж нового нам пропонує 2021 рік?

Фотошпалери Тропічні рослини в інтер'єрі спальні

Усе та ж природа, але тільки з відходом у сторону якоїсь абстракції: усілякі пір'я, метелики, суцвіття і геометрія як у кольорових, так і в сірих тонах.

Фотошпалери Пір'я і мармурові квадрати

Де купити модні фотошпалери?

Щоб купити трендові шпалери недорого, радимо звернутися в компанію Walldeco, серед переваг якої: великий каталог, оптові ціни, європейське обладнання та можливість доставки. Ви знайдете практичні бамбукові, екологічні паперові та вінілові матеріали шпалер для обробки будь-яких приміщень.

На сайті представлені красиві фото сюжети для оформлення романтичної і заспокійливої атмосфери в спальні, динаміки у вітальні, теплого домашнього затишку на кухні, магії та казки в дитячій. Ви самі здивуєтеся, як неймовірно зміниться невелика кухня, вузький коридор або величезна вітальня, якщо на стіну наклеїти модні фотопринти.

Фотошпалери пір'я і мармурові квадрати в інтер'єрі вітальні

Фотошпалери птахи над тропічними рослинами

Тропічні фотошпалери в спальні

Якщо ви не можете самостійно розробити дизайн кімнати з фотошпалерами, то фахівці допоможуть зробити оптимальний вибір з урахуванням ваших побажань і вимог. Професійні дизайнери завжди демонструють своїм клієнтам найбільш виграшні варіанти, що враховують особливості конкретного приміщення і трудомісткість монтажу.