С понедельника на автодорогах Украины заработают новые камеры фиксации нарушений ПДД: список участков
С 12.00 в понедельник, 26 июля на дорогах Житомирской, Кировоградской областей, а также в городах Кропивницкий и Харьков начнут работать новые камеры фиксации правонарушений.
С понедельника на автодорогах Житомирской и Кировоградской областей, а также в Кропивницком и Харькове заработают камеры фіксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДР в автоматическом режиме, сообщают в МВД Украины.
Кропивницкий и Харьков будут вторым и третьим областными центрами после Киева, в которых заработают камеры автофиксации.
Список расположения камер:
Кировоградская область
- на 248 км + 169 автодороги М-05 в направлении Одессы (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 253 км + 462 автодороги М-05 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
Житомирская область
- на 94 км + 461 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 94 км + 686 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км + 297 автодороги М-06 в направлении Киева (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 97 км + 627 автодороги М-06 в направлении Житомира (ограничение скорости 110 км/ч)
- на 158 км + 305 (с. Березовка, Житомирского р-на) автодороги М-06 в направлении Ровно (ограничение скорости 50 км/ч)
Кропивницкий
- ул. Яновского, 65, в направлении ул.Ушакова (ограничение скорости 50 км/ ч)
- ул. Холодноярская, 196, в направлении ул. Короленко (ограничение скорости 50 км/ч)
- ул. Полтавская, 40, в направлении ул. Дружбы Народов (ограничение скорости 50 км/ч)
Харьков
- просп. Московский, 118, в направлении ул. Соича (ограничение скорости 50 км/ч)
Указанные места расположения камер автофиксации выбрали из-за большого количества выявленных здесь нарушений скоростного режима, которые приводили к аварийным ситуациям и ДТП с тяжелыми последствиями.
Согласно статистике МВД, за год функционирования системы автофиксации количество зафиксированных нарушений снизилось почти в 10 раз. Также в 3 раза уменьшилось количество ДТП в местах, где были установлены камеры.