З понеділка на автодорогах України запрацюють нові камери фіксації порушень ПДР: список ділянок

З 12.00 в понеділок, 26 липня на дорогах Житомирської, Кіровоградської областей, а також у містах Кропивницький і Харків почнуть працювати нові камери фіксації правопорушень.

З понеділка на автошляхах Житомирщини та Кіровоградської областей, а також у Кропивницького і Харкові запрацюють камери фіксаціі правопорушень, які будуть контролювати дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі, повідомляють в МВС України.

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Кропивницький і Харків будуть другим і третім обласними центрами після Києва, в яких запрацюють камери автофіксації.

Список розташування камер:

Кіровоградська область

на 248 км + 169 автодороги М-05 в напрямку Одеси (обмеження швидкості 110 км/год)

на 253 км + 462 автодороги М-05 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год)

Житомирська область

на 94 км + 461 автодороги М-06 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год)

на 94 км + 686 автодороги М-06 в напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км + 297 автодороги М-06 в напрямку Києва (обмеження швидкості 110 км/год)

на 97 км + 627 автодороги М-06 в напрямку Житомира (обмеження швидкості 110 км/год)

на 158 км + 305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 в напрямку Рівного (обмеження швидкості 50 км/ч)

Кропивницький

вул. Яновського, 65, в напрямку ул.Ушакова (обмеження швидкості 50 км/ч)

вул. Холодноярська, 196, в напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/ч)

вул. Полтавська, 40, в напрямку вул. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/ч)

Харків

просп. Московський, 118, в напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/ч)

Зазначені місця розташування камер автофіксації вибрали з-за великої кількості виявлених тут порушень швидкісного режиму, які приводили до аварійних ситуацій і ДТП з тяжкими наслідками.

Згідно зі статистикою МВС, за рік функціонування системи автофіксації кількість зафіксованих порушень знизилося майже в 10 разів. Також в 3 рази зменшилась кількість ДТП в місцях, де були встановлені камери.