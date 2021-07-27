Тренды макияжа 2021, которые можно применять каждый день

Чем дальше, тем сильнее стирается грань между тенденциями. Наступила эра свободы самовыражения, когда тренд "макияж без макияжа" успешно соседствует с яркими стрелками. Мода оставила за бортом графичные брови, насыщенный контуринг и "кричащие" образы 90-х, когда женщины красились всем, что было в косметичке. В остальном трендсеттеры приветствуют все стильные затеи, лишь бы не было ощущения перегруженности. Самые ходовые из них — в статье

Негативное пространство

Шиммерными тенями, цветными карандашами и блестящими подводками уже никого не удивишь, тогда как техника негативного пространства, которая ворвалось в бьюти-индустрию несколько лет назад, все еще окутана ореолом таинства. Поначалу тренд с эффектом минимализма был популярен в нейл-арте, но вскоре перекочевал в макияж глаз и губ.

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Техника заключается в создании "голых" пробелов между цветными линиями и блоками. Иными словами, получается интерпретация зебры, только, в отличие от скучных черно-белых прямых, в макияже доступна любая рисовка. Чтобы все вышло идеально, вам пригодятся трафареты. Их можно вручную вырезать из бумаги или заказать в интернете.

Естественный румянец на все лицо

Аристократы румянились еще в XVII веке, поскольку румянец на щеках был признаком хорошего здоровья и благополучной жизни. Тренд беспрепятственно добрался до наших дней и угасать явно не собирается. В образы современных девушек с помощью румян можно добавить романтичности, женственности и хрупкости.

Визажисты Missoni и Michael Kors считают, что румяна — универсальный продукт. На недавних показах многие макияжи моделей состояли только из них: румяна использовали как тени, помаду и для мягкого контуринга, распределив их на виски и лоб. Таким образом легко создать нежный дневной макияж в розовых тонах.

Элегантный блеск золота

В умеренном формате и без лишних акцентов такой мейкап подойдет даже для делового стиля. Золотистыми могут быть тени, подводка, бронзатор или хайлайтер из линии магазинов EVA. Главное — не все вместе, иначе рискуете ослепить окружающих. Вечернему образу можно добавить яркости с помощью шиммера, блесток и темной красной помады. Эффектно смотрится золотистая сияющая стрелка, нанесенная вдоль черной: контраст придает взгляду загадочности и шарма.

Увлажненные и растушеванные губы

Эффект влажных губ стал ультрамодным трендом. В 2021 году топ-визажисты предлагают использовать в повседневном мейкапе блески и жидкие помады нюдовых оттенков: прозрачный глянец, сливочная карамель, пыльная роза, беж и прочие. Чтобы добавить губам чувственности и объема, наносите блеск поверх карандаша или тинта.

Мода на растушеванные от центра к контурам губы пришла к нам из изобретательной Кореи. Теперь это одна из ключевых фишек оригинального макияжа, подходящего на любой день. С эффектом "зацелованных" губ вам не придется беспокоиться, что контур размажется во время приема пищи или поплывет от жары. И красиво, и практично.

Помада в тонах сливы и баклажана

С подачи инстаграмщиц и селебритис темные губы стали элементом повседневного образа. Наибольшей популярностью пользуются сливовые, бордовые и коричневые оттенки. На фоне нюда темная помада создает роскошный контраст. Чтобы продукт ровно лег на кожу, предварительно нанесите масло или бальзам для увлажнения. Прежде чем использовать помаду, промокните остатки салфеткой.

Сияющая кожа с влажным эффектом

Техника подразумевает создание выразительных глянцевых бликов и визуально гладкого рельефа. Формула проста — BB-крем с мерцающим эффектом и немного кремового хайлайтера на выступающих точках лица. Перед макияжем кожу нужно традиционно очистить и увлажнить. Будьте аккуратны, ведь в конечном счете лицо должно выглядеть естественно, а не походить на маслянистый блинчик.

"Обнаженное" лицо

Макияж-невидимка — предшественник "влажной" кожи. Если в прошлые годы визажисты прибегали к нанесению базы, то сейчас продвигают идею вовсе обходиться без тонального крема и пудры. Сложно сказать, можно ли назвать это заявление полноценным трендом. Девушки, которые отказываются от ежедневного макияжа в пользу комфорта, — не редкость, а обыденное явление, в том числе среди известных моделей и артистов. Время от времени коже полезно отдыхать от мейкап-нагрузок.

Какую бы технику и цвет вы ни взяли за основу макияжа, руководствуйтесь чувством меры и вкуса. Например, кислотные и неоновые оттенки не каждому к лицу и не всегда выигрышно смотрятся на фотографиях при дневном свете. Главные столпы современного повседневного образа — здоровый тон кожи, баланс креативности и, по классике, гармония акцентов: если тени яркие, помада нюдовая, и наоборот.