Тренди макіяжу 2021, які можна застосовувати щодня

Чим далі, тим сильніше стирається грань між тенденціями. Настала ера свободи самовираження, коли тренд "макіяж без макіяжу" успішно сусідить з яскравими стрілками. Мода залишила за бортом графічні брови, насичений контуринг і "кричущі" образи 90-х, коли жінки фарбувалися всім, що було в косметичці. В іншому трендсетери схвалюють усі стильні затії, аби не було відчуття перевантаженості. Найбільш ходові з них — у статті.

Негативний простір

Шимерними тінями, кольоровими олівцями і блискучими підводками вже нікого не здивуєш, тоді як техніка негативного простору, яка увірвалася в б'юті-індустрію кілька років тому, все ще оповита ореолом таїнства. Спочатку тренд з ефектом мінімалізму був популярний в нейл-арті, але незабаром перекочував у макіяж очей і губ.

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Техніка полягає в створенні "голих" прогалин між кольоровими лініями і блоками. Іншими словами, виходить інтерпретація зебри, тільки, на відміну від нудних чорно-білих прямих, у макіяжі доступне будь-яке малювання. Щоб усе вийшло ідеально, вам знадобляться трафарети. Їх можна вручну вирізати з паперу або замовити в інтернеті.

Природний рум'янець на все обличчя

Аристократи рум'янилися ще в XVII столітті, оскільки рум'янець на щоках був ознакою доброго здоров'я і благополучного життя. Тренд безперешкодно дістався до наших днів і згасати очевидно не збирається. В образи сучасних дівчат за допомогою рум'ян можна додати романтичності, жіночності та крихкості.

Візажисти Missoni та Michael Kors вважають, що рум'яна — універсальний продукт. На нещодавніх показах більшість макіяжів моделей складалися тільки з них: рум'яна використовували як тіні, помаду і для м'якого контурингу, розподіливши їх на скроні та лоб. Так легко створити ніжний денний макіяж у рожевих тонах.

Елегантний блиск золота

У помірному форматі і без зайвих акцентів такий макіяж підійде навіть для ділового стилю. Золотистими можуть бути тіні, підводка, бронзатор або хайлайтер із лінії магазинів EVA. Головне — не все разом, інакше ризикуєте засліпити навколишніх. Вечірньому образу можна додати яскравості за допомогою шимера, блискіток і темної червоної помади. Ефектно виглядає золотиста сяйлива стрілка, нанесена уздовж чорної: контраст додає погляду загадковості та шарму.

Зволожені й розтушовані губи

Ефект вологих губ став ультрамодним трендом. У 2021 році топвізажисти пропонують використовувати в повсякденному макіяжі блиски та рідкі помади нюдових відтінків: прозорий глянець, вершкова карамель, курна троянда, беж та інші. Щоб додати губам чуттєвості й об'єму, наносьте блиск поверх олівця або тінта.

Мода на розтушовані від центру до контурів губи прийшла до нас із винахідливої Кореї. Тепер це одна з ключових фішок оригінального макіяжу, підходить на будь-який день. З ефектом "зацілованих" губ вам не доведеться турбуватися, що контур розмажеться під час прийому їжі або попливе від спеки. І красиво, і практично.

Помада в тонах сливи і баклажана

З подачі інстаграмниць і селебрітіс темні губи стали елементом повсякденного способу. Найбільшою популярністю користуються сливові, бордові та коричневі відтінки. На тлі нюда темна помада створює розкішний контраст. Щоб продукт рівно ліг на шкіру, попередньо нанесіть олію або бальзам для зволоження. Перш ніж використовувати помаду, промокніть залишки серветкою.

Сяйлива шкіра з вологим ефектом

Техніка має на увазі створення виразних глянцевих відблисків і візуально гладкого рельєфу. Формула проста — BB-крем із мерехтливим ефектом і трохи кремового хайлайтера на випнутих точках обличчя. Перед макіяжем шкіру потрібно традиційно очистити та зволожити. Будьте обережні, адже зрештою обличчя повинно виглядати природно, а не бути схожим на маслянистий млинець.

"Оголене" обличчя

Макіяж-невидимка — попередник "вологої" шкіри. Якщо в минулі роки візажисти вдавалися до нанесення бази, то зараз просувають ідею взагалі обходитися без тонального крему і пудри. Складно сказати, чи можна назвати цю заяву повноцінним трендом. Дівчата, які відмовляються від щоденного макіяжу на користь комфорту, — не рідкість, а буденне явище, зокрема серед відомих моделей та артистів. Час від часу шкірі корисно відпочивати від мейкап-навантажень.

Яку б техніку і колір ви не взяли за основу макіяжу, керуйтеся почуттям міри і смаку. Наприклад, кислотні та неонові відтінки не кожному пасують і не завжди виграшно виглядають на фотографіях при денному світлі. Головні стовпи сучасного повсякденного способу — здоровий тон шкіри, баланс креативності та, за класикою, гармонія акцентів: якщо тіні яскраві, помада нюдова, і навпаки.