В Запорожье нацгвардеец спас девочку, которая чуть не выпала из окна, отправившись искать родителей (видео)

Отца и мать двухлетней девочки и ее младшей сестры все еще ищет полиция

В Запорожье бойцы Нацгвардии спасли двухлетнюю девочку, которая чуть не выпала из окна многоквартирного дома. Об этом пишет "Забор".

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Инцидент произошел на проспекте Соборном, спасение ребенка успели снять очевидцы. На опубликованном видео можно увидеть, что двухлетний ребенок вышел на подоконник окна второго этажа.

Девочке удалось открыть окно, она чуть не выпала на улицу, потому постаралась забраться обратно, застряла и чуть не упала.

Спасли двухлетнего ребенка бойцы Нацгвардии, которые оказались рядом. Один из них взобрался на второй этаж прямо по фасаду здания и стоял, удерживая девочку внутри квартиры, пока на место не прибыла полиция.

Выяснилось, что девочка осталась дома одна с младшей сестрой, которой едва исполнился год и семь месяцев, заскучав без родителей, она отправилась их искать, сумела открыть окно и едва не упала со второго этажа.

Полиция пока не сумела найти отца и мать девочек. Отыскали только дедушку детей, который не смог объяснить, куда ушли родители и почему оставили малолетних сестер дома одних.

Пока с девочками находятся медработники.