У Запоріжжі нацгвардієць врятував дівчинку, яка ледве не випала з вікна, вирушивши шукати батьків (відео)

Батька і матір дворічної дівчинки та її молодшої сестри все ще шукає поліція

У Запоріжжі бійці Нацгвардії врятували дворічну дівчинку, яка ледве не випала з вікна багатоквартирного будинку. Про це пише "Забор".

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Інцидент стався на проспекті Соборному, порятунок дитини встигли зняти очевидці. На опублікованому відео можна побачити, що дворічна дитина вийшла на підвіконня вікна другого поверху.

Дівчинці вдалося відкрити вікно, вона ледве не випала навулицю, тому постаралася залізти назад, застрягла і ледве не впала.

Врятували дворічну дитину бійці Нацгвардії, які опинилися поруч. Один із них виліз на другий поверх прямо по фасаду будівлі та стояв, утримуючи дівчинку всередині квартири, поки на місце не прибула поліція.

З'ясувалося, що дівчинка залишилася вдома сама з молодшою сестрою, якій виповнився рік і сім місяців, занудьгувавши без батьків, вона вирушила їх шукати, зуміла відкрити вікно і ледве не впала з другого поверху.

Поліція поки не змогла знайти батька і матір дівчаток. Відшукали тільки дідуся дітей, який не зміг пояснити, куди пішли батьки і чому залишили малолітніх сестер вдома самих.

Поки з дівчатками знаходяться медпрацівники.