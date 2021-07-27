Пиролизный котел БРИК – твердотопливный котел нового поколения

Пиролизный котел БРИК – новое поколение твердотопливных газогенераторных котлов. Принцип работы, особенности конструкции, удобные функции, технические инновации – твердотопливные котлы БРИК, которые действительно считаются лучшими современными котлами. Твердотопливные котлы БРИК – результат многолетних испытаний и усовершенствований, сочетают в себе надежность и удобство эксплуатации, универсальность и широкую вариативность в выборе вида твердого топлива.

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Котлы БРИК – твердотопливные пиролизные котлы с высоким КПД 89-91%.

· Многоточечная подача воздуха в зону горения = обеспечивает стабильную работу котла на разных видах топлива (можно использовать крупное и мелкофракционное: дрова, щепа, опилки, солома, брикеты, пеллеты)

· Система защиты корпуса котла от воздействия агрессивной среды низкотемпературной коррозии

· Футеровка из огнеупорного кирпича защищает стенки котла от прямого воздействия пламени на металл

· Теплообменник из цельнотянутых стальных труб высокого качества

· Большой объем топливной камеры обеспечивает гарантированное длительное время горения на 1 загрузке

· Быстрый и легкий доступ к каналам подачи первичного и вторичного воздуха: возможность контролировать их состояние, мгновенный доступ к эпицентру горения

· Удобная возможность регулировки соотношения первичного и вторичного воздуха в зависимости от вида топлива и его влажности

· Автоматическая плавная регулировка генерируемой мощности Котла в широком диапазоне

· Дожигание пиролизных газов — пиролизный котел БРИК имеет футерованную камеру дожигания высококалорийных составляющих горючего газа, что способствует высоким показателям коэффициента полезного действия

Твердотопливный котел БРИК экономный расход топлива

Экономный расход топлива обеспечивается тем, что процесс горения контролируется надежной электроникой TECH. Контроллер постоянно анализирует ряд параметров:

· температура теплоносителя (вода системы отопления) на входе в Котел и на подаче в систему сопоставляется с заданной пользователем температурой (того значения, которого требуется достичь);

· учитывает время за которое меняются эти температурные показатели (на сколько быстро нагревается вода системы отопления за единицу времени);

· контролирует температуру исходящих газов на участке выхода их из Котла в дымоход; следит, чтобы температура дымовых газов была оптимальной для достижения высокого КПД работы Котла и не превышала 240°С (также это позволят беречь вытяжной вентилятор и трубы дымохода от воздействия высоких температур).

Терморегулятор TECH на основе температурных показателей и динамики их изменения дает сигнал на вытяжной вентилятор (дымосос) с какой частотой вращать лопасти крыльчатки. Соответственно от этого зависит какой объем воздуха будет поступать в зону генерации пиролизного газа (первичный воздух) и его воспламенения во второй камере газогенераторного Котла (вторичный воздух). Обороты вытяжного вентилятора могут быть от 1% до 100% (дискретность в 1%). Это позволяет очень плавно регулировать интенсивность горения и соответственно мощность, которую генерирует твердотопливный пиролизный котел БРИК. При этом ручное вмешательство не требуется, весь процесс происходит в автоматическом режиме.

Таким образом, интенсивность горения соответствует запрограммированным желаемым требованиям, которые пользователь определил на контроллере. Топливо не горит "впустую" и горячие газы не улетают бесполезно в дымоход. Соответственно, нет перерасхода топливного сырья. Реальная, существенная, видимая наглядно и ощутимая финансово экономическая выгода от экономии топлива (меньший расход) и возможности использовать более дешевое сырье (например, вместо брикетов применять щепу, опилки, отходы сельско-хозяйственного производства).

Промышленные котлы БРИК

Промышленные котлы БРИК часто устанавливают для генерации тепловой энергии на различных объектах: производственные и офисные помещения, гостинично-ресторанные комплексы, тепличные и фермерские хозяйства. Конструкция твердотопливных котлов предполагает возможность создания модульных подключений нескольких котлов в одну систему. Этот вариант "модульной сборной системы" имеет массу преимущество перед одним твердотопливным котлом большой мощности.

Видео примеры как работают пиролизные котлы БРИК на различных объектах можно увидеть в YouTube. Технические характеристики, параметры, детальное описание и видео пиролизные котлы БРИК на сайте производителя: superkotel.com.ua