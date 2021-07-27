Піролізний котел БРІК — твердопаливний котел нового покоління

Піролізний котел БРІК — нове покоління твердопаливних газогенераторних котлів. Принцип роботи, особливості конструкції, зручні функції, технічні інновації — твердопаливні котли БРІК, які дійсно вважаються кращими сучасними котлами. Твердопаливні котли БРІК — результат багаторічних випробувань і удосконалень, поєднують у собі надійність і зручність експлуатації, універсальність і широку варіативність у виборі виду твердого палива.

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Котли БРІК — твердопаливні піролізні котли з високим ККД 89-91%.

· Багатоточкова подача повітря в зону горіння = забезпечує стабільну роботу котла на різних видах палива (можна використовувати велике і дрібнофракційне: дрова, тріска, тирса, солома, брикети, пелети)

· Система захисту корпусу котла від впливу агресивного середовища низькотемпературної корозії

· Футерування з вогнетривкої цегли захищає стінки котла від прямого впливу полум'я на метал

· Теплообмінник із суцільнотягнутих сталевих труб високої якості

· Великий обсяг паливної камери забезпечує гарантований тривалий час горіння на 1 завантаженні

· Швидкий і легкий доступ до каналів подачі первинного і вторинного повітря: можливість контролювати їхній стан, миттєвий доступ до епіцентру горіння

· Зручна можливість регулювання співвідношення первинного і вторинного повітря залежно від виду палива і його вологості

· Автоматичне плавне регулювання потужності, що генерується в широкому діапазоні

· Спалювання піролізних газів — піролізний котел БРІК має футерувальну камеру допалювання висококалорійних складників горючого газу, що сприяє високим показникам коефіцієнта корисної дії

Твердопаливний котел БРІК економить витрату палива

Економна витрата палива забезпечується тим, що процес горіння контролюється надійною електронікою TECH. Контролер постійно аналізує ряд параметрів:

· Температура теплоносія (вода системи опалення) на вході в котел і на подачі в систему зіставляється із заданою користувачем температурою (того значення, якого потрібно досягти);

· Враховує час, за який змінюються ці температурні показники (на скільки швидко нагрівається вода системи опалення за одиницю часу);

· Контролює температуру вихідних газів на ділянці виходу їх з Котла в димохід; стежить, щоб температура димових газів була оптимальною для досягнення високого ККД роботи Казана і не перевищувала 240° С (також це дозволяє берегти витяжний вентилятор і труби димоходу від впливу високих температур).

Терморегулятор TECH на основі температурних показників і динаміки їхньої зміни дає сигнал на витяжний вентилятор (димосос), з якою частотою обертати лопаті крильчатки. Відповідно, від цього залежить, який об'єм повітря буде надходити в зону генерації піролізного газу (первинне повітря) і його займання в другій камері газогенераторного Котла (вторинне повітря). Обороти витяжного вентилятора можуть бути від 1% до 100% (дискретність в 1%). Це дозволяє дуже плавно регулювати інтенсивність горіння і відповідно потужність, яку генерує твердопаливний піролізний котел БРІК. При цьому ручне втручання не потрібне, весь процес відбувається в автоматичному режимі.

Таким чином, інтенсивність горіння відповідає запрограмованим бажаним вимогам, які користувач визначив на контролері. Паливо не горить "даремно" і гарячі гази не відлітають марно в димохід. Відповідно, немає перевитрати паливної сировини. Реальна, істотна, видима наочно і відчутна фінансово економічна вигода від економії палива (менша витрата) і можливості використовувати більш дешеву сировину (наприклад, замість брикетів застосовувати тріску, тирсу, відходи сільськогосподарського виробництва).

Промислові котли БРІК

Промислові котли БРІК часто встановлюють для генерації теплової енергії на різних об'єктах: виробничі та офісні приміщення, готельно-ресторанні комплекси, тепличні та фермерські господарства. Конструкція твердопаливних котлів передбачає можливість створення модульних підключень декількох котлів в одну систему. Цей варіант "модульної збірної системи" має масу переваг перед одним твердопаливним котлом великої потужності.

Відео прикладів, як працюють піролізні котли БРІК на різних об'єктах, можна побачити в YouTube. Технічні характеристики, параметри, детальний опис і відео піролізних котлів БРІК на сайті виробника: superkotel.com.ua