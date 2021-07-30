Музыка и ЛГБТ-прайд: под Офисом президента пройдет рейв в защиту прав ЛГБТ-сообщества

Участники также выступят в поддержку законопроекта №5488, усиливающего ответственность за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости

У Офиса президента состоится ЛГБТ-прайд в формате рейва. Омбудсмен Людмила Денисова уже попросила столичную власть и столичного мэра Виталия Кличко обеспечить порядок во время акции. Об этом сообщает UAcrisis.

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Как объясняют сами активисты, цель мероприятия — объединить две темы, отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке и незащищенности ЛГБТ сообщества в Украине.

Глава общественного объединения "УкраинаПрайд" София Лапина отметила, что в стране до сих пор фиксируется огромное количество преступлений на почве ненависти, особенно в отношении различных меньшинств.

"Идея формата появилась после недавних событий, которые всколыхнули Киев и Подол, а именно отношение полиции к клубной культуре и электронной музыке. В контексте электронной музыки и сцены — Киев является столицей Европы. Эта сфера объединяет и художников, и представителей ЛГБТ-сообщества. Электронная- и ЛГБТ-сообщества страдают от несовершенной правоохранительной системы. Поэтому мы решили их объединить", — пояснила София Лапина.

Участники также поддержат принятие правительственного законопроекта №5488 об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости.

Омбудсмен Людмила Денисова уже попросила столичную власть и правоохранителей обеспечить порядок во время акции, а также быть толерантными друг к другу и уважать права каждого.

[ + – ] Пост Людмилы Денисовой в Facebook

"Подчеркиваю неуклонное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, в частности соблюдении статьи 24 и 68 Конституции Украины, статьи 7 Всеобщей декларации прав человека, статьи 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протокола № 12 к Конвенции, которые запрещают дискриминацию по любому признаку, а также предусматривают обязанность государства предотвращать и противодействовать этому явлению. Давайте уважать право каждого человека быть собой!", написала Денисова в соцсетях.

Руководство Национальной полиции омбудсмен попросила гарантировать безопасность участников и обеспечить общественный порядок.