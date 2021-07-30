Музика та ЛГБТ-прайд: під Офісом президента пройде рейв на захист прав ЛГБТ-спільноти

Учасники також виступлять на підтримку законопроекту №5488, що підсилює відповідальність за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості

Біля Офісу президента відбудеться ЛГБТ-прайд у форматі рейву. Омбудсменка Людмила Денисова вже попросила столичну владу та столичного мера Віталія Кличка забезпечити порядок під час акції. Про це повідомляє UAcrisis.

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Як пояснюють самі активісти, мета заходу — об'єднати дві теми, ставлення поліції до клубної культури й електронної музики та незахищеність ЛГБТ спільноти в Україні.

Глава громадського об'єднання "УкраїнаПрайд" Софія Лапіна зазначила, що в країні досі фіксується величезна кількість злочинів на ґрунті ненависті, особливо по відношенню до різних меншин.

"Ідея формату з'явилася після недавніх подій, які сколихнули Київ і Поділ, а саме ставлення поліції до клубної культури й електронної музики. В контексті електронної музики та сцени — Київ є столицею Європи. Ця сфера об'єднує і художників, і представників ЛГБТ-спільноти. Електронна та ЛГБТ-спільноти страждають від недосконалої правоохоронної системи. Тому ми вирішили їх об'єднати", — пояснила Софія Лапіна.

Учасники також підтримають ухвалення урядового законопроекту №5488 про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

Омбудсменка Людмила Денисова вже попросила столичну владу та правоохоронців забезпечити порядок під час акції, а також бути толерантними одне до одного та поважати права кожного.

[ + – ] Пост Людмили Денисової в Facebook

"Підкреслюю неухильне дотримання прав і свобод людини та громадянина, зокрема дотримання статті 24 і 68 Конституції України, статті 7 Загальної декларації прав людини, статті 14 Конвенції про захист прав людини та основних свобод та Протоколу № 12 до Конвенції, які забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов'язок держави запобігати та протидіяти цьому явищу. Давайте поважати право кожної людини бути собою!" — написала Денисова в соцмережах.

Керівництво Національної поліції омбудсменка попросила гарантувати безпеку учасників і забезпечити громадський порядок.