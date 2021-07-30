"Будем прорываться": праворадикалы пришли под Офис президента, где проходит ЛГБТ-рейв (видео)
Полиции удалось оттеснить праворадикалов к памятнику Героев Небесной Сотни, но они вернулись к воротам ОП. Полиции пришлось распылить слезоточивый газ.
В Киеве под Офисом президента произошли стычки на ЛГБТ-рейве. Правоохранители применили слезоточивый газ. Об этом сообщает журналист Фокуса с места событий.
Перед началом ЛГБТ-рейва омбудсмен Людмила Денисова попросила столичную власть и столичного мэра Виталия Кличко обеспечить порядок во время акции. На место проведения акции, призванной привлечь внимание к проблемам ЛГБТ-сообщества и отношению полиции к клубной культуре, прибыло несколько отрядов правоохранителей.
Однако под стены Офиса президента пытались прорваться члены некоторых праворадикальных организаций. Так, Алексей Середюк из партии "Братство" заявил, что они пришли в полдень, так как у них тоже была назначена акция. По его словам, полиция начала их оттеснять, "бить и использовать газ", также проверяли документы и личные вещи и "задержали несколько человек". Позже выяснилось, что их двое. Середюк также заявил, что полиция выступает провокаторами и "нарушает их права".
Протестующих против ЛГБТ-рейва оттеснили к памятнику Героев Небесной Сотни, однако они вернулись к воротам Офиса президента.
Отметим, акцию уже попытались сорвать – под Офисом президента нашли подозрительную сумку, ее проверяли взрывотехники. Ничего подозрительного в ней не нашли и вскоре хозяин сумки нашелся.