"Будемо прориватися": праворадикали прийшли під Офіс президента, де проходить ЛГБТ-рейв (відео)

Поліції вдалося відтіснити праворадикалів до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, але вони повернулися до воріт ОП. Поліції довелося розпиляти сльозогінний газ.

У Києві під Офісом президента відбулися сутички на ЛГБТ-рейві. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Про це повідомляє журналіст Фокуса з місця подій.

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Перед початком ЛГБТ-рейву омбудсменка Людмила Денисова попросила столичну владу та столичного мера Віталія Кличка забезпечити порядок під час акції. На місце проведення акції, покликаної привернути увагу до проблем ЛГБТ-спільноти та ставлкення поліції до клубної культури, прибуло кілька загонів правоохоронців.

Однак під стіни Офісу президента намагалися прорватися члени деяких праворадикальних організацій. Олексій Середюк із партії "Братство" заявив, що вони прийшли в полудень, оскільки в них теж була призначена акція. За його словами, поліція почала їх відтісняти, "бити та використовувати газ", також перевіряли документи й особисті речі та "затримали кілька людей". Пізніше з'ясувалося, що їх двоє. Середюк також заявив, що поліція виступає провокаторами та "порушує їхні права".

Тих, хто протестують проти ЛГБТ-рейву, відтіснили до пам'ятника Героїв Небесної Сотні, проте вони повернулися до воріт Офісу президента.

Відзначимо, акцію вже спробували зірвати — під Офісом президента знайшли підозрілу сумку, її перевіряли вибухотехніки. Нічого підозрілого в ній не знайшли і незабаром господар сумки знайшовся.